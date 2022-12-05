https://ria.ru/20221205/retsessiya-1836537142.html
Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой
Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой - РИА Новости, 05.12.2022
Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике Евросоюза этой зимой. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:59
2022-12-05T22:59
2022-12-05T22:59
экономика
цены на нефть
паоло джентилони
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике Евросоюза этой зимой.О том, что Евросоюз столкнется с рецессией в экономике по крайней мере в зимние месяцы, Джентилони говорил в начале ноября.При этом в своем последнем, осеннем экономическом прогнозе, Еврокомиссия ощутимо понизила оценку роста ВВП Евросоюза на 2023 год, однако по-прежнему ожидает подъема экономики региона - на 0,3%.
https://ria.ru/20221205/gaz-1836534117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, паоло джентилони, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Паоло Джентилони, Евросоюз, Еврокомиссия
Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой
Еврокомиссар по экономике Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике ЕС зимой