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Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой - РИА Новости, 05.12.2022
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Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой
Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой - РИА Новости, 05.12.2022
Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике Евросоюза этой зимой. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:59
2022-12-05T22:59
экономика
цены на нефть
паоло джентилони
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике Евросоюза этой зимой.О том, что Евросоюз столкнется с рецессией в экономике по крайней мере в зимние месяцы, Джентилони говорил в начале ноября.При этом в своем последнем, осеннем экономическом прогнозе, Еврокомиссия ощутимо понизила оценку роста ВВП Евросоюза на 2023 год, однако по-прежнему ожидает подъема экономики региона - на 0,3%.
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экономика, цены на нефть, паоло джентилони, евросоюз, еврокомиссия
Экономика, Цены на нефть, Паоло Джентилони, Евросоюз, Еврокомиссия
22:59 05.12.2022
 
Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой

Еврокомиссар по экономике Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике ЕС зимой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике Евросоюза этой зимой.
"Данные подтверждают, что, вероятно, у нас будет сокращение зимой, и что мы можем вновь увидеть очень сдержанный рост после этого сокращения в следующем году", - сказал он на пресс-конференции.
О том, что Евросоюз столкнется с рецессией в экономике по крайней мере в зимние месяцы, Джентилони говорил в начале ноября.
При этом в своем последнем, осеннем экономическом прогнозе, Еврокомиссия ощутимо понизила оценку роста ВВП Евросоюза на 2023 год, однако по-прежнему ожидает подъема экономики региона - на 0,3%.
Пламя газа и символ Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьПаоло ДжентилониЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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