https://ria.ru/20221205/retsessiya-1836537142.html

Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой

Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой - РИА Новости, 05.12.2022

Еврокомиссар по экономике подтвердил вероятность рецессии в ЕС зимой

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике Евросоюза этой зимой. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T22:59

2022-12-05T22:59

2022-12-05T22:59

экономика

цены на нефть

паоло джентилони

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике Евросоюза этой зимой.О том, что Евросоюз столкнется с рецессией в экономике по крайней мере в зимние месяцы, Джентилони говорил в начале ноября.При этом в своем последнем, осеннем экономическом прогнозе, Еврокомиссия ощутимо понизила оценку роста ВВП Евросоюза на 2023 год, однако по-прежнему ожидает подъема экономики региона - на 0,3%.

https://ria.ru/20221205/gaz-1836534117.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, паоло джентилони, евросоюз, еврокомиссия