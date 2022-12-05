https://ria.ru/20221205/raketa-1836540504.html

Спикер парламента Молдавии прокомментировал инцидент с упавшей ракетой

Спикер парламента Молдавии прокомментировал инцидент с упавшей ракетой - РИА Новости, 05.12.2022

Спикер парламента Молдавии прокомментировал инцидент с упавшей ракетой

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу считает, что нужно дождаться окончательной экспертизы по поводу упавшей ракеты. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T23:43

2022-12-05T23:43

2022-12-05T23:44

в мире

игорь гросу

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КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу считает, что нужно дождаться окончательной экспертизы по поводу упавшей ракеты.Ранее в понедельник МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны на севере республики упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. В министерстве обороны отметили, что, по предварительным данным, речь идет об обломках."Мы должны дождаться окончательной экспертизы по поводу этой ракеты. Если взглянем на карту, это место очень близко к границе с Украиной и это серьезно, даже если эта (ракета) не взорвалась и сейчас не представляет никакой опасности...", – заявил Гросу в эфире кишиневского телеканала Pro TV.Официальный Кишинев не уточняет принадлежность ракеты, а премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что "власти республики держат ситуацию под контролем".СМИ Молдавии и местные Telegram-каналы озвучивают версию, что в Бричанах упала часть зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Такое же мнение высказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, предположив, что случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, когда недалеко от границы с Украиной упала ракета.Тогда погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20221205/raketa-1836521580.html

https://ria.ru/20221205/raketa-1836533335.html

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в мире, игорь гросу, наталья гаврилица, алексей леонков, молдавия, украина, польша, нато, зрк с-300