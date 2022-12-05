https://ria.ru/20221205/raketa-1836533335.html

Саперы не обнаружили взрывчатых веществ на упавшей в Молдавии ракете

Саперы не обнаружили взрывчатых веществ на упавшей в Молдавии ракете - РИА Новости, 05.12.2022

Саперы не обнаружили взрывчатых веществ на упавшей в Молдавии ракете

Саперы осмотрели корпус и обломки ракеты, упавшей возле города Бричаны в Молдавии, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T22:15

2022-12-05T22:15

2022-12-05T22:15

в мире

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836463959_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_222338be2bcd293d2e6a97667fef8ebf.jpg

КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Саперы осмотрели корпус и обломки ракеты, упавшей возле города Бричаны в Молдавии, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила пресс-служба МВД.Ранее в понедельник МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны на севере республики упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. В министерстве обороны отметили, что, по предварительным данным, речь идет об обломках."По результатам расследований и специализированных технических проверок компании "Бомбтех" в случае инцидента вблизи города Бричаны риски взрыва были исключены. Саперы осмотрели корпус ракеты и 4 других его элемента, обнаруженных в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества на этих объектах, подлежащих исследованию, нет", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Найденные объекты были подобраны и отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. На случай непредвиденных обстоятельств пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень боевой готовности в районах Бричаны и Окница.

https://ria.ru/20221205/raketa-1836521580.html

https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833745357.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия