https://ria.ru/20221205/raketa-1836533335.html
Саперы не обнаружили взрывчатых веществ на упавшей в Молдавии ракете
Саперы не обнаружили взрывчатых веществ на упавшей в Молдавии ракете - РИА Новости, 05.12.2022
Саперы не обнаружили взрывчатых веществ на упавшей в Молдавии ракете
Саперы осмотрели корпус и обломки ракеты, упавшей возле города Бричаны в Молдавии, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила пресс-служба МВД. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:15
2022-12-05T22:15
2022-12-05T22:15
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Саперы осмотрели корпус и обломки ракеты, упавшей возле города Бричаны в Молдавии, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила пресс-служба МВД.Ранее в понедельник МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны на севере республики упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. В министерстве обороны отметили, что, по предварительным данным, речь идет об обломках."По результатам расследований и специализированных технических проверок компании "Бомбтех" в случае инцидента вблизи города Бричаны риски взрыва были исключены. Саперы осмотрели корпус ракеты и 4 других его элемента, обнаруженных в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества на этих объектах, подлежащих исследованию, нет", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Найденные объекты были подобраны и отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. На случай непредвиденных обстоятельств пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень боевой готовности в районах Бричаны и Окница.
https://ria.ru/20221205/raketa-1836521580.html
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в мире, молдавия
Саперы не обнаружили взрывчатых веществ на упавшей в Молдавии ракете
МВД: саперы не обнаружили взрывчатых веществ на обломках упавшей в Молдавии ракеты
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости.
Саперы осмотрели корпус и обломки ракеты, упавшей возле города Бричаны в Молдавии, взрывчатых веществ не обнаружено, сообщила
пресс-служба МВД.
Ранее в понедельник МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны на севере республики упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. В министерстве обороны отметили, что, по предварительным данным, речь идет об обломках.
"По результатам расследований и специализированных технических проверок компании "Бомбтех" в случае инцидента вблизи города Бричаны риски взрыва были исключены. Саперы осмотрели корпус ракеты и 4 других его элемента, обнаруженных в разных районах, и пришли к выводу, что взрывчатого вещества на этих объектах, подлежащих исследованию, нет", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Найденные объекты были подобраны и отправлены в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. На случай непредвиденных обстоятельств пограничная полиция усилила патрулирование и повысила уровень боевой готовности в районах Бричаны и Окница.