https://ria.ru/20221205/raketa-1836521580.html

Президент Молдавии не прокомментировала падение ракеты на севере страны

Президент Молдавии не прокомментировала падение ракеты на севере страны - РИА Новости, 05.12.2022

Президент Молдавии не прокомментировала падение ракеты на севере страны

Президент Молдавии Майя Санду не стала комментировать ситуацию в связи с обнаруженными обломками ракеты в граничащем с Украиной Бричанском районе республики, но РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:40

2022-12-05T20:40

2022-12-05T20:40

в мире

майя санду

наталья гаврилица

алексей леонков

молдавия

украина

польша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_acc9db98bcefe56ea9c8a9f32318bebd.jpg

КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не стала комментировать ситуацию в связи с обнаруженными обломками ракеты в граничащем с Украиной Бричанском районе республики, но осудила ракетную атаку на инфраструктуру соседней страны."Решительно осуждаем повторяющиеся нападения на критически важную инфраструктуру и объекты Украины", - написала Санду в своем Twitter, не упомянув инцидент в Молдавии.Ранее МВД республики сообщило об обнаруженном на севере страны фрагменте ракеты, на место происшествия выехали специалисты минобороны, которые должны провести экспертизу объекта.Официальный Кишинев не уточняет принадлежность ракеты, а премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что "власти республики держат ситуацию под контролем".СМИ Молдавии и местные Telegram-каналы озвучивают версию, что в Бричанах упала часть зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Такое же мнение высказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, предположив, что случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, когда недалеко от границы с Украиной упала ракета.Тогда погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20221205/raketa-1836500257.html

https://ria.ru/20221118/raketa-1832524214.html

молдавия

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, майя санду, наталья гаврилица, алексей леонков, молдавия, украина, польша, нато, зрк с-300