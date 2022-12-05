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Президент Молдавии не прокомментировала падение ракеты на севере страны - РИА Новости, 05.12.2022
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Президент Молдавии не прокомментировала падение ракеты на севере страны
Президент Молдавии не прокомментировала падение ракеты на севере страны - РИА Новости, 05.12.2022
Президент Молдавии не прокомментировала падение ракеты на севере страны
Президент Молдавии Майя Санду не стала комментировать ситуацию в связи с обнаруженными обломками ракеты в граничащем с Украиной Бричанском районе республики, но РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:40
2022-12-05T20:40
в мире
майя санду
наталья гаврилица
алексей леонков
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нато
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КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не стала комментировать ситуацию в связи с обнаруженными обломками ракеты в граничащем с Украиной Бричанском районе республики, но осудила ракетную атаку на инфраструктуру соседней страны."Решительно осуждаем повторяющиеся нападения на критически важную инфраструктуру и объекты Украины", - написала Санду в своем Twitter, не упомянув инцидент в Молдавии.Ранее МВД республики сообщило об обнаруженном на севере страны фрагменте ракеты, на место происшествия выехали специалисты минобороны, которые должны провести экспертизу объекта.Официальный Кишинев не уточняет принадлежность ракеты, а премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что "власти республики держат ситуацию под контролем".СМИ Молдавии и местные Telegram-каналы озвучивают версию, что в Бричанах упала часть зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Такое же мнение высказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, предположив, что случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, когда недалеко от границы с Украиной упала ракета.Тогда погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
https://ria.ru/20221205/raketa-1836500257.html
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в мире, майя санду, наталья гаврилица, алексей леонков, молдавия, украина, польша, нато, зрк с-300
В мире, Майя Санду, Наталья Гаврилица, Алексей Леонков, Молдавия, Украина, Польша, НАТО, ЗРК С-300
20:40 05.12.2022
 
Президент Молдавии не прокомментировала падение ракеты на севере страны

Президент Молдавии Санду не стала комментировать инцидент с ракетой на границе с Украиной

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Раду Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не стала комментировать ситуацию в связи с обнаруженными обломками ракеты в граничащем с Украиной Бричанском районе республики, но осудила ракетную атаку на инфраструктуру соседней страны.
"Решительно осуждаем повторяющиеся нападения на критически важную инфраструктуру и объекты Украины", - написала Санду в своем Twitter, не упомянув инцидент в Молдавии.
Место падения части ракеты в Бричанском районе Молдовы - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 18:49
МВД Молдавии заявило об отсутствии рисков для граждан после падения ракеты
Ранее МВД республики сообщило об обнаруженном на севере страны фрагменте ракеты, на место происшествия выехали специалисты минобороны, которые должны провести экспертизу объекта.
Официальный Кишинев не уточняет принадлежность ракеты, а премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что "власти республики держат ситуацию под контролем".
СМИ Молдавии и местные Telegram-каналы озвучивают версию, что в Бричанах упала часть зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Такое же мнение высказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, предположив, что случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, когда недалеко от границы с Украиной упала ракета.
Тогда погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
Место попадания ракеты в деревне Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 15:54
В Польше потребовали от Украины извинений за падение ракеты
 
В миреМайя СандуНаталья ГаврилицаАлексей ЛеонковМолдавияУкраинаПольшаНАТОЗРК С-300
 
 
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