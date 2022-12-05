Президент Молдавии не прокомментировала падение ракеты на севере страны
Президент Молдавии Санду не стала комментировать инцидент с ракетой на границе с Украиной
© Sputnik / Раду Прока
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду не стала комментировать ситуацию в связи с обнаруженными обломками ракеты в граничащем с Украиной Бричанском районе республики, но осудила ракетную атаку на инфраструктуру соседней страны.
"Решительно осуждаем повторяющиеся нападения на критически важную инфраструктуру и объекты Украины", - написала Санду в своем Twitter, не упомянув инцидент в Молдавии.
Ранее МВД республики сообщило об обнаруженном на севере страны фрагменте ракеты, на место происшествия выехали специалисты минобороны, которые должны провести экспертизу объекта.
Официальный Кишинев не уточняет принадлежность ракеты, а премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что "власти республики держат ситуацию под контролем".
СМИ Молдавии и местные Telegram-каналы озвучивают версию, что в Бричанах упала часть зенитной ракеты украинского комплекса С-300. Такое же мнение высказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, предположив, что случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, когда недалеко от границы с Украиной упала ракета.
Тогда погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
18 ноября, 15:54В Польше потребовали от Украины извинений за падение ракеты