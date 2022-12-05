https://ria.ru/20221205/raketa-1836500257.html
МВД Молдавии заявило об отсутствии рисков для граждан после падения ракеты
МВД Молдавии заявило об отсутствии рисков для граждан после падения ракеты - РИА Новости, 05.12.2022
МВД Молдавии заявило об отсутствии рисков для граждан после падения ракеты
Министерство внутренних дел Молдавии заверило, что никакого риска для безопасности граждан из-за падения ракеты на севере страны нет, сообщила в понедельник... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:49
2022-12-05T18:49
2022-12-05T18:49
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молдавия
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии заверило, что никакого риска для безопасности граждан из-за падения ракеты на севере страны нет, сообщила в понедельник пресс-служба МВД.Ранее в понедельник МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны (на севере республики) упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. В министерстве обороны отметили, что, по предварительным данным, речь идет об обломках."Министерство внутренних дел сообщает об отсутствии риска для граждан после инцидента в Бричанах. Периметр контролируется патрулями Пограничной полиции", - сообщается в Telegram-канале ведомства.В МВД уточнили, что специалисты по технико-взрывной экспертизе установят, является ли обнаруженный пограничниками объект составной частью ракеты, имеет ли в своем составе взрывные элементы или является лишь обломком.Инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД проводит мероприятия по оценке ущерба и опрашивает местные власти и местных жителей об инциденте.
https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833745357.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия
МВД Молдавии заявило об отсутствии рисков для граждан после падения ракеты
МВД заявило об отсутствии рисков для граждан после падения ракеты на севере Молдавии
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Министерство внутренних дел Молдавии заверило, что никакого риска для безопасности граждан из-за падения ракеты на севере страны нет, сообщила в понедельник пресс-служба МВД.
Ранее в понедельник МВД Молдавии сообщило, что пограничная служба обнаружила недалеко от города Бричаны (на севере республики) упавшую ракету, ее принадлежность не уточняется. В министерстве обороны отметили, что, по предварительным данным, речь идет об обломках.
"Министерство внутренних дел сообщает об отсутствии риска для граждан после инцидента в Бричанах. Периметр контролируется патрулями Пограничной полиции", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В МВД уточнили, что специалисты по технико-взрывной экспертизе установят, является ли обнаруженный пограничниками объект составной частью ракеты, имеет ли в своем составе взрывные элементы или является лишь обломком.
Инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД проводит мероприятия по оценке ущерба и опрашивает местные власти и местных жителей об инциденте.