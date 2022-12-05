Эксперт считает, что в Молдавии упала украинская ракета системы С-300
Эксперт Леонков считает, что упавшие в Молдавии части ракеты относятся к комплексу С-300
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii MoldovaМесто падения части ракеты в Бричанском районе Молдовы
Место падения части ракеты в Бричанском районе Молдовы
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Упавшие в Молдавии части ракеты, по предварительным данным, относятся к комплексу ПВО С-300, стоящего на вооружении Украины - случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в понедельник появились сообщения о падении якобы одной из российских крылатых ракет на территории Молдавии.
"Предварительно, по тем изображениям, что публикует молдавская сторона, идентифицируются элементы ракеты зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, активно применяемой Украиной в попытках отразить российские высокоточные удары. Практически повторился случай с падением украинских ракет в Польше несколько недель назад", - сказал Леонков. По его оценке, в этот раз боевая часть ракеты сработала не на земле, так как отсутствуют визуальные признаки детонации в месте падения.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
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