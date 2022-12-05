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Эксперт считает, что в Молдавии упала украинская ракета системы С-300 - РИА Новости, 05.12.2022
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Эксперт считает, что в Молдавии упала украинская ракета системы С-300
Эксперт считает, что в Молдавии упала украинская ракета системы С-300 - РИА Новости, 05.12.2022
Эксперт считает, что в Молдавии упала украинская ракета системы С-300
Упавшие в Молдавии части ракеты, по предварительным данным, относятся к комплексу ПВО С-300, стоящего на вооружении Украины - случай аналогичен инциденту в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:24
2022-12-05T17:24
в мире
украина
алексей леонков
молдавия
зрк с-300
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Упавшие в Молдавии части ракеты, по предварительным данным, относятся к комплексу ПВО С-300, стоящего на вооружении Украины - случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в понедельник появились сообщения о падении якобы одной из российских крылатых ракет на территории Молдавии."Предварительно, по тем изображениям, что публикует молдавская сторона, идентифицируются элементы ракеты зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, активно применяемой Украиной в попытках отразить российские высокоточные удары. Практически повторился случай с падением украинских ракет в Польше несколько недель назад", - сказал Леонков. По его оценке, в этот раз боевая часть ракеты сработала не на земле, так как отсутствуют визуальные признаки детонации в месте падения.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
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в мире, украина, алексей леонков, молдавия, зрк с-300
В мире, Украина, Алексей Леонков, Молдавия, ЗРК С-300
17:24 05.12.2022
 
Эксперт считает, что в Молдавии упала украинская ракета системы С-300

Эксперт Леонков считает, что упавшие в Молдавии части ракеты относятся к комплексу С-300

© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii MoldovaМесто падения части ракеты в Бричанском районе Молдовы
Место падения части ракеты в Бричанском районе Молдовы - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Poliţia de Frontieră a Republicii Moldova
Место падения части ракеты в Бричанском районе Молдовы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Упавшие в Молдавии части ракеты, по предварительным данным, относятся к комплексу ПВО С-300, стоящего на вооружении Украины - случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.
Ранее в понедельник появились сообщения о падении якобы одной из российских крылатых ракет на территории Молдавии.
"Предварительно, по тем изображениям, что публикует молдавская сторона, идентифицируются элементы ракеты зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, активно применяемой Украиной в попытках отразить российские высокоточные удары. Практически повторился случай с падением украинских ракет в Польше несколько недель назад", - сказал Леонков. По его оценке, в этот раз боевая часть ракеты сработала не на земле, так как отсутствуют визуальные признаки детонации в месте падения.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
Мужчина проходит мимо троллейбуса, остановившегося из-за отключения света в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
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В миреУкраинаАлексей ЛеонковМолдавияЗРК С-300
 
 
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