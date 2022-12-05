https://ria.ru/20221205/raketa-1836475364.html

Эксперт считает, что в Молдавии упала украинская ракета системы С-300

Эксперт считает, что в Молдавии упала украинская ракета системы С-300 - РИА Новости, 05.12.2022

Эксперт считает, что в Молдавии упала украинская ракета системы С-300

Упавшие в Молдавии части ракеты, по предварительным данным, относятся к комплексу ПВО С-300, стоящего на вооружении Украины - случай аналогичен инциденту в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:24

2022-12-05T17:24

2022-12-05T17:24

в мире

украина

алексей леонков

молдавия

зрк с-300

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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Упавшие в Молдавии части ракеты, по предварительным данным, относятся к комплексу ПВО С-300, стоящего на вооружении Украины - случай аналогичен инциденту в Польше 15 ноября, заявил РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее в понедельник появились сообщения о падении якобы одной из российских крылатых ракет на территории Молдавии."Предварительно, по тем изображениям, что публикует молдавская сторона, идентифицируются элементы ракеты зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, активно применяемой Украиной в попытках отразить российские высокоточные удары. Практически повторился случай с падением украинских ракет в Польше несколько недель назад", - сказал Леонков. По его оценке, в этот раз боевая часть ракеты сработала не на земле, так как отсутствуют визуальные признаки детонации в месте падения.Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета - погибли два человека. Изначально были предположения о российских ракетах. Однако позднее президент Польши Анджей Дуда заявил, что у него нет никаких доказательств, что упавшая ракета была российской, "высока вероятность", что она принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны РФ заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20221123/moldaviya-1833745357.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей леонков, молдавия, зрк с-300