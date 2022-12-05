https://ria.ru/20221205/raketa-1836463119.html

На севере Молдавии обнаружили упавшую у границы с Украиной ракету

На севере Молдавии обнаружили упавшую у границы с Украиной ракету - РИА Новости, 05.12.2022

На севере Молдавии обнаружили упавшую у границы с Украиной ракету

Молдавские пограничники нашли на севере республики упавшую ракету, сообщает пресс-служба МВД Молдавии. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:56

2022-12-05T16:56

2022-12-05T22:46

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молдавия

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КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Молдавские пограничники нашли на севере республики упавшую ракету, сообщает пресс-служба МВД Молдавии.По информации ведомства, пограничный патруль обнаружил ракету в саду недалеко от города Бричаны.Принадлежность ракеты устанавливается.Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, в свою очередь, заявила, что власти республики держат ситуацию под контролем."Мне сообщили, что недавно патруль Пограничной полиции обнаружил компоненты ракеты недалеко от города Бричаны. Пожалуйста, следуйте рекомендациям компетентных органов и берегите себя", — обратилась в соцсетях политик к жителям страны.По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, снимки, опубликованные молдавской стороной, позволяют сделать вывод, что это элемент зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, которая активно применяется на Украине. По последней информации Минобороны республики, специалисты ведомства выехали на место происшествия. "Группа саперов Национальной армии в настоящее время направляется в Бричанский район для обследования зоны. Дополнительная информация будет предоставлена позже", — говорится в заявлении министерства.Инцидент в Польше произошел вечером 15 ноября — ракета упала в районе города Пшеводув недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Изначально в Варшаве утверждали, что это боеприпас российского производства, но затем признали, что ракета была украинской, а сам инцидент назвали несчастным случаем. В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, и обратили внимание на то, что фото с места происшествия однозначно свидетельствуют: это обломки украинской ракеты С-300.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия