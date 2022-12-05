https://ria.ru/20221205/raketa-1836463119.html
На севере Молдавии обнаружили упавшую у границы с Украиной ракету
На севере Молдавии обнаружили упавшую у границы с Украиной ракету - РИА Новости, 05.12.2022
На севере Молдавии обнаружили упавшую у границы с Украиной ракету
Молдавские пограничники нашли на севере республики упавшую ракету, сообщает пресс-служба МВД Молдавии. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:56
2022-12-05T16:56
2022-12-05T22:46
в мире
молдавия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836463959_0:0:821:461_1920x0_80_0_0_222338be2bcd293d2e6a97667fef8ebf.jpg
КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Молдавские пограничники нашли на севере республики упавшую ракету, сообщает пресс-служба МВД Молдавии.По информации ведомства, пограничный патруль обнаружил ракету в саду недалеко от города Бричаны.Принадлежность ракеты устанавливается.Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, в свою очередь, заявила, что власти республики держат ситуацию под контролем."Мне сообщили, что недавно патруль Пограничной полиции обнаружил компоненты ракеты недалеко от города Бричаны. Пожалуйста, следуйте рекомендациям компетентных органов и берегите себя", — обратилась в соцсетях политик к жителям страны.По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, снимки, опубликованные молдавской стороной, позволяют сделать вывод, что это элемент зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, которая активно применяется на Украине. По последней информации Минобороны республики, специалисты ведомства выехали на место происшествия. "Группа саперов Национальной армии в настоящее время направляется в Бричанский район для обследования зоны. Дополнительная информация будет предоставлена позже", — говорится в заявлении министерства.Инцидент в Польше произошел вечером 15 ноября — ракета упала в районе города Пшеводув недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Изначально в Варшаве утверждали, что это боеприпас российского производства, но затем признали, что ракета была украинской, а сам инцидент назвали несчастным случаем. В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, и обратили внимание на то, что фото с места происшествия однозначно свидетельствуют: это обломки украинской ракеты С-300.
https://ria.ru/20221205/donetsk-1836449269.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836463959_97:0:712:461_1920x0_80_0_0_0db95d1b684439d403ef08b7fb8c410d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия
16:56 05.12.2022 (обновлено: 22:46 05.12.2022)
На севере Молдавии обнаружили упавшую у границы с Украиной ракету
Погранполиция Молдавии обнаружила недалеко от границы с Украиной упавшую ракету
КИШИНЕВ, 5 дек — РИА Новости. Молдавские пограничники нашли на севере республики упавшую ракету, сообщает пресс-служба МВД Молдавии.
По информации ведомства, пограничный патруль обнаружил ракету в саду недалеко от города Бричаны.
"В соответствии с планами действий МВД, пограничная служба оцепила территорию, где была обнаружена ракета, на место происшествия вызваны саперы", — говорится в релизе.
Принадлежность ракеты устанавливается.
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, в свою очередь, заявила, что власти республики держат ситуацию под контролем.
"Мне сообщили, что недавно патруль Пограничной полиции обнаружил компоненты ракеты недалеко от города Бричаны. Пожалуйста, следуйте рекомендациям компетентных органов и берегите себя", — обратилась в соцсетях политик к жителям страны.
По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, снимки, опубликованные молдавской стороной, позволяют сделать вывод, что это элемент зенитной ракетной системы С-300ПС/ПТ, которая активно применяется на Украине.
"Практически повторился случай с падением украинских ракет в Польше несколько недель назад", — сказал эксперт РИА Новости, отметив, что в этот раз боевая часть сработала не на земле: в месте падения нет визуальных признаков детонации.
По последней информации Минобороны республики, специалисты ведомства выехали на место происшествия.
"Группа саперов Национальной армии в настоящее время направляется в Бричанский район для обследования зоны. Дополнительная информация будет предоставлена позже", — говорится в заявлении министерства.
Инцидент в Польше произошел вечером 15 ноября — ракета упала в районе города Пшеводув недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Изначально в Варшаве утверждали, что это боеприпас российского производства, но затем признали, что ракета была украинской, а сам инцидент назвали несчастным случаем.
В российском Минобороны заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, и обратили внимание на то, что фото с места происшествия однозначно свидетельствуют: это обломки украинской ракеты С-300
.