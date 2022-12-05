Эстония установит новые радары для повышения безопасности границы с Россией
Эстония установит 15 новых радаров для повышения безопасности границы с Россией
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 5 дек - РИА Новости. Департамент полиции и пограничной охраны Эстония установит 15 новых радаров и создаст систему обнаружения и нейтрализации дронов для повышения безопасности границы с Россией, сообщил в понедельник глава Идаской префектуры полиции Тарво Крууп.
"Сейчас техника для мониторинга покрывает около 70% речной границы с РФ в Нарве. Этого недостаточно для полной картины происходящего в пограничной зоне. Департамент собирается в ближайшие годы построить на приграничной территории 15 новых радарных позиций и создать отдельную систему обнаружения и нейтрализации дронов, которая состоит из радаров и прочих комбинированных систем",- сказал Крууп порталу государственного телерадиовещания ERR.
Для возведения необходимых радарных позиций министерство внутренних дел планирует приобрести у местных самоуправлении подходящие участки. Среди прочего Нарвской городской управе было предложено построить в Эстонии современную систему мониторинга дронов и все необходимое для нее в Нарве на том месте, где ранее стоял демонтированный памятник-танк Т-34.
"Данный участок очень хорошо подходит для сооружения такой требовательной системы, поскольку он расположен на приграничной территории, обеспечивает хороший обзор и доступ, является достаточно большим и позволяет наблюдать за дальними дистанциями не только на суше, но частично и в Нарвском заливе, и море", – добавил Крууп.
По его словам, число незаконных пересечений границы за последние годы остается на стабильно одинаковом уровне, однако число нарушений границ, совершенных с помощью дронов, значительно выросло, и лишь за десять месяцев этого года пограничники выявили в Ида-Вирумаа 106 несогласованных полетов дронов, среди которых были как нарушения, совершенные по незнанию, так и несколько трансграничных преступлений.