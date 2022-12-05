https://ria.ru/20221205/putin-1836525221.html

Путин продлил ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев

Путин продлил ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев - РИА Новости, 05.12.2022

Путин продлил ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев

Владимир Путин продлил на 2023 год указ, по которому сделки с активами недружественных иностранцев в некоторых отраслях возможны только по его специальному... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T21:05

2022-12-05T21:05

2022-12-05T23:13

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин продлил на 2023 год указ, по которому сделки с активами недружественных иностранцев в некоторых отраслях возможны только по его специальному разрешению.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Распоряжение главы государства вступает в силу со дня его подписания.Изменения вносятся в указ президента от 5 августа. Тогда Владимир Путин запретил до конца года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также по отдельному списку с долями в некоторых компаниях сферы ТЭК и банков.Документ касается сделок с долями пользователей всех крупных месторождений нефти, газа и угля, урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди, алмазов, золота, лития, металлов платиновой группы, а также морских и шельфовых участков недр.Кроме того, инвесторам из недружественных стран запретили совершать сделки с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении.

https://ria.ru/20221205/byudzhet-1836434584.html

https://ria.ru/20220722/nedruzhestvennye_strany-1804332755.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, россия