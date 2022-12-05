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Путин продлил ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев - РИА Новости, 05.12.2022
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Путин продлил ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев
Путин продлил ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев - РИА Новости, 05.12.2022
Путин продлил ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев
Владимир Путин продлил на 2023 год указ, по которому сделки с активами недружественных иностранцев в некоторых отраслях возможны только по его специальному... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T21:05
2022-12-05T23:13
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин продлил на 2023 год указ, по которому сделки с активами недружественных иностранцев в некоторых отраслях возможны только по его специальному разрешению.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Распоряжение главы государства вступает в силу со дня его подписания.Изменения вносятся в указ президента от 5 августа. Тогда Владимир Путин запретил до конца года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также по отдельному списку с долями в некоторых компаниях сферы ТЭК и банков.Документ касается сделок с долями пользователей всех крупных месторождений нефти, газа и угля, урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди, алмазов, золота, лития, металлов платиновой группы, а также морских и шельфовых участков недр.Кроме того, инвесторам из недружественных стран запретили совершать сделки с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении.
https://ria.ru/20221205/byudzhet-1836434584.html
https://ria.ru/20220722/nedruzhestvennye_strany-1804332755.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
21:05 05.12.2022 (обновлено: 23:13 05.12.2022)
 
Путин продлил ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев

Путин продлил на 2023 год ограничения на сделки с активами недружественных иностранцев

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Владимир Путин продлил на 2023 год указ, по которому сделки с активами недружественных иностранцев в некоторых отраслях возможны только по его специальному разрешению.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в указ президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" изменение, заменив в пункте 1 слова "до 31 декабря 2022 года" словами "до 31 декабря 2023 года включительно", — говорится в указе.

Распоряжение главы государства вступает в силу со дня его подписания.
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Изменения вносятся в указ президента от 5 августа. Тогда Владимир Путин запретил до конца года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также по отдельному списку с долями в некоторых компаниях сферы ТЭК и банков.
Документ касается сделок с долями пользователей всех крупных месторождений нефти, газа и угля, урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, меди, алмазов, золота, лития, металлов платиновой группы, а также морских и шельфовых участков недр.
Кроме того, инвесторам из недружественных стран запретили совершать сделки с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении.
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