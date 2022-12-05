https://ria.ru/20221205/putin-1836519243.html

Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" купить допэмиссию акций "Яндекс банка"

Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" купить допэмиссию акций "Яндекс банка" - РИА Новости, 05.12.2022

Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" купить допэмиссию акций "Яндекс банка"

Президент России Владимир Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" приобрести в рамках допэмиссии 250 миллионов обыкновенных акций "Яндекс банка", соответствующее... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:43

2022-12-05T19:43

2022-12-05T20:24

экономика

технологии

владимир путин

россия

яндекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571744856_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_be50fb41bb14c586b0802acfe70cb8ea.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" приобрести в рамках допэмиссии 250 миллионов обыкновенных акций "Яндекс банка", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Яндекс.Маркет Лаб" сделки по приобретению 250 миллионов штук обыкновенных акций акционерного общества "Яндекс банк", подлежащих дополнительному выпуску и размещению путем закрытой подписки", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221205/byudzhet-1836434584.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, технологии, владимир путин, россия, яндекс