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Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" купить допэмиссию акций "Яндекс банка" - РИА Новости, 05.12.2022
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Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" купить допэмиссию акций "Яндекс банка"
Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" купить допэмиссию акций "Яндекс банка" - РИА Новости, 05.12.2022
Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" купить допэмиссию акций "Яндекс банка"
Президент России Владимир Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" приобрести в рамках допэмиссии 250 миллионов обыкновенных акций "Яндекс банка", соответствующее... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:43
2022-12-05T20:24
экономика
технологии
владимир путин
россия
яндекс
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" приобрести в рамках допэмиссии 250 миллионов обыкновенных акций "Яндекс банка", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Яндекс.Маркет Лаб" сделки по приобретению 250 миллионов штук обыкновенных акций акционерного общества "Яндекс банк", подлежащих дополнительному выпуску и размещению путем закрытой подписки", - говорится в документе.
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экономика, технологии, владимир путин, россия, яндекс
Экономика, Технологии, Владимир Путин, Россия, Яндекс
19:43 05.12.2022 (обновлено: 20:24 05.12.2022)
 
Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" купить допэмиссию акций "Яндекс банка"

Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" приобрести допэмиссию акций "Яндекс банка"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" приобрести в рамках допэмиссии 250 миллионов обыкновенных акций "Яндекс банка", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года №520... разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью "Яндекс.Маркет Лаб" сделки по приобретению 250 миллионов штук обыкновенных акций акционерного общества "Яндекс банк", подлежащих дополнительному выпуску и размещению путем закрытой подписки", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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