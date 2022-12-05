https://ria.ru/20221205/putin-1836496148.html
Путин назвал помощь волонтеров семьям военных востребованной
Путин назвал помощь волонтеров семьям военных востребованной - РИА Новости, 05.12.2022
Путин назвал помощь волонтеров семьям военных востребованной
Помощь волонтеров семьям, родителям военнослужащих-участников спецоперации абсолютно востребована, власти будут делать все, чтобы поддерживать волонтерское... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:29
2022-12-05T18:29
2022-12-05T18:39
общество
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Помощь волонтеров семьям, родителям военнослужащих-участников спецоперации абсолютно востребована, власти будут делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения международной премии "Мы вместе".Путин также заявил: "Мы будем делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение!"
https://ria.ru/20221205/volontery-1836497301.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия
18:29 05.12.2022 (обновлено: 18:39 05.12.2022)
Путин назвал помощь волонтеров семьям военных востребованной
Путин назвал помощь волонтеров семьям участников спецоперации абсолютно востребованной