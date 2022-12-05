https://ria.ru/20221205/putin-1836383894.html
Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях
Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях - РИА Новости, 05.12.2022
Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях
Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в стране, в том числе ему доложено о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, сообщил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:05
2022-12-05T13:05
2022-12-05T20:31
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
рязанская область
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в стране, в том числе ему доложено о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пресс-секретарь главы государства добавил, что видел сообщения в СМИ, но какой-либо информацией не располагает."Рекомендую обратиться в министерство обороны", — уточнил Песков.
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836372956.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, рязанская область, россия
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Рязанская область, Россия
13:05 05.12.2022 (обновлено: 20:31 05.12.2022)
Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях
Песков: Путину доложили о происшествиях в Саратовской и Рязанской областях