https://ria.ru/20221205/putin-1836383894.html

Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях - РИА Новости, 05.12.2022

Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в стране, в том числе ему доложено о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, сообщил... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:05

2022-12-05T13:05

2022-12-05T20:31

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

рязанская область

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации в стране, в том числе ему доложено о ЧП в Саратовской и Рязанской областях, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Пресс-секретарь главы государства добавил, что видел сообщения в СМИ, но какой-либо информацией не располагает."Рекомендую обратиться в министерство обороны", — уточнил Песков.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836372956.html

рязанская область

россия

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, рязанская область, россия