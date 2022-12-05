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Зампред правительства ЕАО рассказала о встрече Путина с матерями военных - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/putin-1836328582.html
Зампред правительства ЕАО рассказала о встрече Путина с матерями военных
Зампред правительства ЕАО рассказала о встрече Путина с матерями военных - РИА Новости, 05.12.2022
Зампред правительства ЕАО рассказала о встрече Путина с матерями военных
Президент России Владимир Путин полностью владеет информацией о том, что происходит в рамках спецоперации, каждую рассказанную ему матерями военнослужащих... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:51
2022-12-05T09:51
специальная военная операция на украине
россия
общество
владимир путин
украина
еврейская автономная область
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ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полностью владеет информацией о том, что происходит в рамках спецоперации, каждую рассказанную ему матерями военнослужащих историю он пропускал через себя, рассказала РИА Новости заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк, отметив, что на мероприятии в конце ноября были женщины, у которых мужья и сыновья находятся в зоне военных действий.Путин 25 ноября провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. На мероприятии присутствовала и Костюк, сын которой погиб в августе рядом с селом Спорное в ДНР, спасая сослуживцев. Она рассказала президенту, что старший лейтенант Андрей Ковтун находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации."Он (Путин – ред.) прекрасно владеет ситуацией. Он знает все. Все осознает, все принимает", - поделилась впечатлением от встречи Костюк, отметив, что почти на каждую историю, на каждое обращение от матерей "было дано практически как поручение: будет сделано вот это, вот это".Она отметила, что ей уже доводилось присутствовать на мероприятиях с участием главы государства, но так близко Путина она видела в первый раз.Костюк рассказала, что на встрече с президентом были матери, "которые потеряли сыновей, у кого ребята сами добровольцами ушли, мамы мобилизованных". "Были и те мамы, у кого и двое детей, и муж там находятся... И знаете, дай бог той выдержки и сил, как у тех мам", - поделилась собеседница агентства своими эмоциями.По ее словам, на мероприятии были мамы, "которые все время находятся в местах боевого слаживания и которые просто тоннами организовывают все эти волонтерские истории, грузы доставляют везде". "Документалист Олеся (Шигина - ред.) - она вообще там на передовой: приезжает, снимает фильмы и настоящие истории", - рассказала Костюк.Она обратила внимание, что женщины из совершенно разных частей России объединены сейчас одними эмоциями. "Перед тем, как прийти к президенту туда - все ревели. Начинают рассказывать - и ревут, понимаете? У каждого своя жизнь, и все сегодня молят о том, чтобы другие были живы. Дай бог, чтобы такие мамочки были везде и кругом", - заключила зампред правительства ЕАО.
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россия, общество, владимир путин, украина, еврейская автономная область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Владимир Путин, Украина, Еврейская автономная область
09:51 05.12.2022
 
Зампред правительства ЕАО рассказала о встрече Путина с матерями военных

Зампред правительства ЕАО заявила, что Путин полностью владеет информацией о спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 5 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин полностью владеет информацией о том, что происходит в рамках спецоперации, каждую рассказанную ему матерями военнослужащих историю он пропускал через себя, рассказала РИА Новости заместитель председателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк, отметив, что на мероприятии в конце ноября были женщины, у которых мужья и сыновья находятся в зоне военных действий.
Путин 25 ноября провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. На мероприятии присутствовала и Костюк, сын которой погиб в августе рядом с селом Спорное в ДНР, спасая сослуживцев. Она рассказала президенту, что старший лейтенант Андрей Ковтун находился в зоне боевых действий с самого начала спецоперации.
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"Он (Путин – ред.) прекрасно владеет ситуацией. Он знает все. Все осознает, все принимает", - поделилась впечатлением от встречи Костюк, отметив, что почти на каждую историю, на каждое обращение от матерей "было дано практически как поручение: будет сделано вот это, вот это".
Она отметила, что ей уже доводилось присутствовать на мероприятиях с участием главы государства, но так близко Путина она видела в первый раз.
Костюк рассказала, что на встрече с президентом были матери, "которые потеряли сыновей, у кого ребята сами добровольцами ушли, мамы мобилизованных". "Были и те мамы, у кого и двое детей, и муж там находятся... И знаете, дай бог той выдержки и сил, как у тех мам", - поделилась собеседница агентства своими эмоциями.
По ее словам, на мероприятии были мамы, "которые все время находятся в местах боевого слаживания и которые просто тоннами организовывают все эти волонтерские истории, грузы доставляют везде". "Документалист Олеся (Шигина - ред.) - она вообще там на передовой: приезжает, снимает фильмы и настоящие истории", - рассказала Костюк.
Она обратила внимание, что женщины из совершенно разных частей России объединены сейчас одними эмоциями. "Перед тем, как прийти к президенту туда - все ревели. Начинают рассказывать - и ревут, понимаете? У каждого своя жизнь, и все сегодня молят о том, чтобы другие были живы. Дай бог, чтобы такие мамочки были везде и кругом", - заключила зампред правительства ЕАО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоВладимир ПутинУкраинаЕврейская автономная область
 
 
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