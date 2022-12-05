https://ria.ru/20221205/proverki-1836303987.html

В МЧС предупредили о внеплановых проверках газонакопительных станций

В МЧС предупредили о внеплановых проверках газонакопительных станций - РИА Новости, 05.12.2022

В МЧС предупредили о внеплановых проверках газонакопительных станций

МЧС России будет добиваться проведения внеплановых проверок газонакопительных станций, сообщил в понедельник замглавы МЧС - главный государственный инспектор по РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T05:37

2022-12-05T05:37

2022-12-05T08:19

происшествия

жкх

александр куренков (мчс)

россия

сахалин

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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НИЖНЕВАРТОВСК, 5 дек – РИА Новости. МЧС России будет добиваться проведения внеплановых проверок газонакопительных станций, сообщил в понедельник замглавы МЧС - главный государственный инспектор по пожарному надзору Анатолий Супруновский."МЧС будет инициировать через органы прокуратуры проведения внеплановых проверок газонаполнительных станций и газополнительных пунктов совместно с Ростехнадзором", - сказал он.По словам Супруновского, такие проверки могут быть проведены в ближайшее время.Как отметил глава МЧС России Александр Куренков, за последний месяц в России произошло уже два ЧП, связанных со взрывами газовых баллонов в жилых домах, - на Сахалине и Нижневартовске.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836300541.html

россия

сахалин

нижневартовск

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происшествия, жкх, александр куренков (мчс), россия, сахалин, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), взрыв газа в доме в нижневартовске