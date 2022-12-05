https://ria.ru/20221205/proverka-1836527469.html

Прокуратура проводит проверку после осквернения Вечного огня в Анапе

Прокуратура проводит проверку после осквернения Вечного огня в Анапе - РИА Новости, 05.12.2022

Прокуратура проводит проверку после осквернения Вечного огня в Анапе

Проводится проверка по факту осквернения мемориала Вечный огонь в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T21:21

2022-12-05T21:21

2022-12-05T21:21

происшествия

александр бастрыкин

анапа

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Проводится проверка по факту осквернения мемориала Вечный огонь в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от пламени, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.В сети распространилось видео, на котором показано, как две девушки сидят рядом на мемориале. Снимающая ролик несовершеннолетняя подкуривает от пламени Вечного огня, нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.Предварительно, подростки 15 и 17 лет в марте 2022 года осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе.В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению обязанностей родителей по воспитанию детей.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения двумя девушками мемориала в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

https://ria.ru/20221204/pamyatnik-1836269983.html

анапа

краснодарский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, александр бастрыкин, анапа, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия