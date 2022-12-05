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Прокуратура проводит проверку после осквернения Вечного огня в Анапе - РИА Новости, 05.12.2022
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Прокуратура проводит проверку после осквернения Вечного огня в Анапе
Прокуратура проводит проверку после осквернения Вечного огня в Анапе - РИА Новости, 05.12.2022
Прокуратура проводит проверку после осквернения Вечного огня в Анапе
Проводится проверка по факту осквернения мемориала Вечный огонь в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T21:21
2022-12-05T21:21
происшествия
александр бастрыкин
анапа
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Проводится проверка по факту осквернения мемориала Вечный огонь в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от пламени, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.В сети распространилось видео, на котором показано, как две девушки сидят рядом на мемориале. Снимающая ролик несовершеннолетняя подкуривает от пламени Вечного огня, нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.Предварительно, подростки 15 и 17 лет в марте 2022 года осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе.В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению обязанностей родителей по воспитанию детей.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения двумя девушками мемориала в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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анапа
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происшествия, александр бастрыкин, анапа, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Александр Бастрыкин, Анапа, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
21:21 05.12.2022
 
Прокуратура проводит проверку после осквернения Вечного огня в Анапе

Прокуратура проводит проверку после осквернения подростками Вечного огня в Анапе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вечный огонь . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Проводится проверка по факту осквернения мемориала Вечный огонь в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от пламени, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
В сети распространилось видео, на котором показано, как две девушки сидят рядом на мемориале. Снимающая ролик несовершеннолетняя подкуривает от пламени Вечного огня, нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.
"Прокуратурой Краснодарского края организована проверка в отношении несовершеннолетних, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны - Вечный Огонь", - говорится в сообщении.
Предварительно, подростки 15 и 17 лет в марте 2022 года осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе.
В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению обязанностей родителей по воспитанию детей.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения двумя девушками мемориала в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинАнапаКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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