Прокуратура проводит проверку после осквернения Вечного огня в Анапе
Прокуратура проводит проверку после осквернения подростками Вечного огня в Анапе
Вечный огонь . Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 дек – РИА Новости. Проводится проверка по факту осквернения мемориала Вечный огонь в Анапе после появления в сети видео, на котором девушки 15 и 17 лет прикуривают сигарету от пламени, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
В сети распространилось видео, на котором показано, как две девушки сидят рядом на мемориале. Снимающая ролик несовершеннолетняя подкуривает от пламени Вечного огня, нецензурно выражается и предлагает помочиться на мемориал.
"Прокуратурой Краснодарского края организована проверка в отношении несовершеннолетних, осквернивших мемориал Великой Отечественной войны - Вечный Огонь", - говорится в сообщении.
Предварительно, подростки 15 и 17 лет в марте 2022 года осквернили мемориал на территории парка 70-летия Победы в Анапе.
В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также исполнению обязанностей родителей по воспитанию детей.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения двумя девушками мемориала в Краснодарском крае, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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