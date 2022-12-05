Рейтинг@Mail.ru
В Магадане после гибели ребенка провели проверку в детсадах и школах - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/proverka-1836432842.html
В Магадане после гибели ребенка провели проверку в детсадах и школах
В Магадане после гибели ребенка провели проверку в детсадах и школах - РИА Новости, 05.12.2022
В Магадане после гибели ребенка провели проверку в детсадах и школах
Прокуратура Магадана после гибели ребенка под сошедшей с крыши детсада глыбой льда выяснила, что в большинстве детских садов и школ города крыши не расчищены от РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:20
2022-12-05T15:27
происшествия
магадан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761782167_0:170:1507:1018_1920x0_80_0_0_0de61fb313dcbea5495f97a86171a3bb.jpg
МАГАДАН, 5 дек – РИА Новости. Прокуратура Магадана после гибели ребенка под сошедшей с крыши детсада глыбой льда выяснила, что в большинстве детских садов и школ города крыши не расчищены от снега и сосулек, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности прокурора региона Илья Максимов.В воскресенье "снежно-ледовые массы" сошли с крыши одного из детских садов Магадана и упали на гулявшего восьмилетнего мальчика. Ребенок погиб. В ситуации разбираются следователи, возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность"."Из 34 дошкольных образовательных учреждений 27 имеют аналогичные нарушения. Так же и по школам. Из 20 школ в 18 были установлены нарушения, в связи с чем сейчас приняты незамедлительные меры к устранению. Насколько мне известно, сосульки с крыш уже очищены, принимаются меры к управляющим организациям. Кроме того, нужно расчистить все детские площадки Магадана. После прошедших циклонов гулять на них невозможно", - рассказал Максимов.Сейчас, по его словам, сотрудники надзорного ведомства определяют степень виновности ответственных за расчистку крыш социальных учреждений.
https://ria.ru/20221205/shtraf-1836322203.html
https://ria.ru/20221205/magadan-1836318872.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761782167_0:0:1373:1029_1920x0_80_0_0_28d832dc30ba52a541fe8b66ad817620.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан
Происшествия, Магадан
15:20 05.12.2022 (обновлено: 15:27 05.12.2022)
 
В Магадане после гибели ребенка провели проверку в детсадах и школах

В Магадане после гибели ребенка провели проверку в детсадах и школах, выявлены нарушения

© РИА Новости / Виктор Сатановский / Перейти в медиабанкСнег в Магадане
Снег в Магадане - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виктор Сатановский
Перейти в медиабанк
Снег в Магадане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 5 дек – РИА Новости. Прокуратура Магадана после гибели ребенка под сошедшей с крыши детсада глыбой льда выяснила, что в большинстве детских садов и школ города крыши не расчищены от снега и сосулек, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности прокурора региона Илья Максимов.
В воскресенье "снежно-ледовые массы" сошли с крыши одного из детских садов Магадана и упали на гулявшего восьмилетнего мальчика. Ребенок погиб. В ситуации разбираются следователи, возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность".
Мужчина пострадал при обрушении козырька подъезда многоквартирного жилого дома в городе Гремячинске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 09:19
В Пермском крае сотруднице УК назначили штраф за гибель мужчины
"Из 34 дошкольных образовательных учреждений 27 имеют аналогичные нарушения. Так же и по школам. Из 20 школ в 18 были установлены нарушения, в связи с чем сейчас приняты незамедлительные меры к устранению. Насколько мне известно, сосульки с крыш уже очищены, принимаются меры к управляющим организациям. Кроме того, нужно расчистить все детские площадки Магадана. После прошедших циклонов гулять на них невозможно", - рассказал Максимов.
Сейчас, по его словам, сотрудники надзорного ведомства определяют степень виновности ответственных за расчистку крыш социальных учреждений.
Последствия снегопада в Магадане - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 08:58
Магаданский губернатор поручил очистить от снега все соцучреждения
 
ПроисшествияМагадан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала