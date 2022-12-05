https://ria.ru/20221205/proverka-1836432842.html

В Магадане после гибели ребенка провели проверку в детсадах и школах

В Магадане после гибели ребенка провели проверку в детсадах и школах - РИА Новости, 05.12.2022

В Магадане после гибели ребенка провели проверку в детсадах и школах

Прокуратура Магадана после гибели ребенка под сошедшей с крыши детсада глыбой льда выяснила, что в большинстве детских садов и школ города крыши не расчищены от РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:20

2022-12-05T15:20

2022-12-05T15:27

происшествия

магадан

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МАГАДАН, 5 дек – РИА Новости. Прокуратура Магадана после гибели ребенка под сошедшей с крыши детсада глыбой льда выяснила, что в большинстве детских садов и школ города крыши не расчищены от снега и сосулек, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности прокурора региона Илья Максимов.В воскресенье "снежно-ледовые массы" сошли с крыши одного из детских садов Магадана и упали на гулявшего восьмилетнего мальчика. Ребенок погиб. В ситуации разбираются следователи, возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность"."Из 34 дошкольных образовательных учреждений 27 имеют аналогичные нарушения. Так же и по школам. Из 20 школ в 18 были установлены нарушения, в связи с чем сейчас приняты незамедлительные меры к устранению. Насколько мне известно, сосульки с крыш уже очищены, принимаются меры к управляющим организациям. Кроме того, нужно расчистить все детские площадки Магадана. После прошедших циклонов гулять на них невозможно", - рассказал Максимов.Сейчас, по его словам, сотрудники надзорного ведомства определяют степень виновности ответственных за расчистку крыш социальных учреждений.

https://ria.ru/20221205/shtraf-1836322203.html

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магадан

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происшествия, магадан