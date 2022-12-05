МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 124 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), сообщается на сайте kinobusiness. События в новой части культовой франшизы вновь разворачиваются накануне Нового года. В фильме собрано несколько историй. В одной из них, например, рассказывается о жителях деревни Глухарево, которые готовятся к приезду зарубежной звезды. На второй строчке — "Сердце пармы". Его касса за выходные — 19,8 миллиона рублей. Эпический экшен основан на историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Влюбленный в ведьму-ламию князь Михаил пытается защитить свои земли. Третьей по популярности стала казахская комедия "Келинжан". История о невестках в одной большой семье собрала в кино 16,9 миллиона рублей. Четвертое место занимает драматический триллер с Дмитрием Нагиевым "На ощупь". Звезда ТВ сыграл ослепшего на охоте мужчину. Его персонаж остался в лесу совсем один и борется за свою жизнь. В прокате на минувших выходных касса фильма пополнилась на 16,4 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров победитель Каннского кинофестиваля "Треугольник печали". Сатира об одержимости богатством заработала за уикенд 15,1 миллиона рублей. Рассказывается в фильме о гостях фешенебельного круиза. Судно терпит крушение, и миллиардеры с инфлюенсерами под предводительством простой уборщицы пытаются выжить на необитаемом острове.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 124 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), сообщается на сайте kinobusiness.
События в новой части культовой франшизы вновь разворачиваются накануне Нового года. В фильме собрано несколько историй. В одной из них, например, рассказывается о жителях деревни Глухарево, которые готовятся к приезду зарубежной звезды.
На второй строчке — "Сердце пармы". Его касса за выходные — 19,8 миллиона рублей. Эпический экшен основан на историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Влюбленный в ведьму-ламию князь Михаил пытается защитить свои земли.
Третьей по популярности стала казахская комедия "Келинжан". История о невестках в одной большой семье собрала в кино 16,9 миллиона рублей.
Четвертое место занимает драматический триллер с Дмитрием Нагиевым "На ощупь". Звезда ТВ сыграл ослепшего на охоте мужчину. Его персонаж остался в лесу совсем один и борется за свою жизнь. В прокате на минувших выходных касса фильма пополнилась на 16,4 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров победитель Каннского кинофестиваля "Треугольник печали". Сатира об одержимости богатством заработала за уикенд 15,1 миллиона рублей. Рассказывается в фильме о гостях фешенебельного круиза. Судно терпит крушение, и миллиардеры с инфлюенсерами под предводительством простой уборщицы пытаются выжить на необитаемом острове.
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