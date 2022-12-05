https://ria.ru/20221205/prokat-1836379736.html

"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд

"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 05.12.2022

"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд

"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 124 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), сообщается на сайте kinobusiness. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:05

2022-12-05T14:05

2022-12-05T14:05

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 124 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), сообщается на сайте kinobusiness. События в новой части культовой франшизы вновь разворачиваются накануне Нового года. В фильме собрано несколько историй. В одной из них, например, рассказывается о жителях деревни Глухарево, которые готовятся к приезду зарубежной звезды. На второй строчке — "Сердце пармы". Его касса за выходные — 19,8 миллиона рублей. Эпический экшен основан на историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Влюбленный в ведьму-ламию князь Михаил пытается защитить свои земли. Третьей по популярности стала казахская комедия "Келинжан". История о невестках в одной большой семье собрала в кино 16,9 миллиона рублей. Четвертое место занимает драматический триллер с Дмитрием Нагиевым "На ощупь". Звезда ТВ сыграл ослепшего на охоте мужчину. Его персонаж остался в лесу совсем один и борется за свою жизнь. В прокате на минувших выходных касса фильма пополнилась на 16,4 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров победитель Каннского кинофестиваля "Треугольник печали". Сатира об одержимости богатством заработала за уикенд 15,1 миллиона рублей. Рассказывается в фильме о гостях фешенебельного круиза. Судно терпит крушение, и миллиардеры с инфлюенсерами под предводительством простой уборщицы пытаются выжить на необитаемом острове.

https://ria.ru/20221201/kino-1835320419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , россия, снг