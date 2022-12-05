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"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 05.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221205/prokat-1836379736.html
"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд
"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 05.12.2022
"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд
"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 124 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), сообщается на сайте kinobusiness. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:05
2022-12-05T14:05
культура
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 124 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), сообщается на сайте kinobusiness. События в новой части культовой франшизы вновь разворачиваются накануне Нового года. В фильме собрано несколько историй. В одной из них, например, рассказывается о жителях деревни Глухарево, которые готовятся к приезду зарубежной звезды. На второй строчке — "Сердце пармы". Его касса за выходные — 19,8 миллиона рублей. Эпический экшен основан на историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Влюбленный в ведьму-ламию князь Михаил пытается защитить свои земли. Третьей по популярности стала казахская комедия "Келинжан". История о невестках в одной большой семье собрала в кино 16,9 миллиона рублей. Четвертое место занимает драматический триллер с Дмитрием Нагиевым "На ощупь". Звезда ТВ сыграл ослепшего на охоте мужчину. Его персонаж остался в лесу совсем один и борется за свою жизнь. В прокате на минувших выходных касса фильма пополнилась на 16,4 миллиона рублей.Замыкает пятерку лидеров победитель Каннского кинофестиваля "Треугольник печали". Сатира об одержимости богатством заработала за уикенд 15,1 миллиона рублей. Рассказывается в фильме о гостях фешенебельного круиза. Судно терпит крушение, и миллиардеры с инфлюенсерами под предводительством простой уборщицы пытаются выжить на необитаемом острове.
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , россия, снг
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Россия, СНГ
14:05 05.12.2022
 
"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд

"Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 124 миллиона рублей

© Базелевс Продакшн, Kulik Productions (2022)Кадр из фильма "Елки 9"
Кадр из фильма Елки 9
© Базелевс Продакшн, Kulik Productions (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. "Елки 9" возглавили прокат в России и СНГ за уикенд, собрав 124 миллиона рублей (данные неофициальные и предварительные), сообщается на сайте kinobusiness.
События в новой части культовой франшизы вновь разворачиваются накануне Нового года. В фильме собрано несколько историй. В одной из них, например, рассказывается о жителях деревни Глухарево, которые готовятся к приезду зарубежной звезды.
© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
На съемках фильма "Сердце пармы"
На второй строчке — "Сердце пармы". Его касса за выходные — 19,8 миллиона рублей. Эпический экшен основан на историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Влюбленный в ведьму-ламию князь Михаил пытается защитить свои земли.
Третьей по популярности стала казахская комедия "Келинжан". История о невестках в одной большой семье собрала в кино 16,9 миллиона рублей.
© Art Dealers (2022)Кадр из фильма "Келiнжан"
Кадр из фильма Келiнжан
© Art Dealers (2022)
Кадр из фильма "Келiнжан"
Четвертое место занимает драматический триллер с Дмитрием Нагиевым "На ощупь". Звезда ТВ сыграл ослепшего на охоте мужчину. Его персонаж остался в лесу совсем один и борется за свою жизнь. В прокате на минувших выходных касса фильма пополнилась на 16,4 миллиона рублей.
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2022)Кадр из фильма "На ощупь"
Кадр из фильма На ощупь
1 из 2
Кадр из фильма "На ощупь"
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2022)
© Фото : A-oneКадр из фильма "Треугольник печали".
Кадр из фильма Треугольник печали
2 из 2
Кадр из фильма "Треугольник печали".
© Фото : A-one
1 из 2
Кадр из фильма "На ощупь"
© К.Б.А. / Кинокомпания братьев Андреасян (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Треугольник печали".
© Фото : A-one
Замыкает пятерку лидеров победитель Каннского кинофестиваля "Треугольник печали". Сатира об одержимости богатством заработала за уикенд 15,1 миллиона рублей. Рассказывается в фильме о гостях фешенебельного круиза. Судно терпит крушение, и миллиардеры с инфлюенсерами под предводительством простой уборщицы пытаются выжить на необитаемом острове.
Кадр из фильма Треугольник печали - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 08:00Культура
В прокате победитель Канн: как "Треугольник печали" высмеивает богачей
 
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