РЭЦ: производители из России принимают участие в выставке Food Africa

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские производителей пищевой промышленности принимают участие в международной выставке продуктов питания и напитков "Food Africa 2022", сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).



Коллективная российская экспозиция под брендом Made in Russia впервые представлена на данной выставке. Площадка начала работу в понедельник в Каире.



"В составе российской экспозиции FoodAfrica почти 20 компаний агропромышленного комплекса России, предлагающих египетским и африканским покупателям различную сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, в том числе подсолнечное масло, птицеводческую продукцию и продукцию из говядины, рыбные и овощные консервы, мукомольную продукцию, зернобобовые, кондитерскую продукцию и мед, различные напитки, включая минеральные воды, чай и кофе, а также крахмалы и мальтодекстрины", - отметил на церемонии открытия Управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Руслан Царгуш.



В РЭЦ отметили, что поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции являются одним из приоритетных направлений сотрудничества России и стран Африки, и российский бизнес видит значительный потенциал для роста объемов и расширения номенклатуры поставляемых товаров. "Представленная на Food Africa экспозиция Made in Russia – свидетельство того, что африканские компании заинтересованы в партнерстве со своими российскими коллегами", - добавили в РЭЦ.



Ожидается, что в рамках выставки состоится более 200 встреч с участием российских компаний.