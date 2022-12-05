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РЭЦ: производители из России принимают участие в выставке Food Africa - РИА Новости, 05.12.2022
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РЭЦ: производители из России принимают участие в выставке Food Africa
РЭЦ: производители из России принимают участие в выставке Food Africa - РИА Новости, 05.12.2022
РЭЦ: производители из России принимают участие в выставке Food Africa
Российские производителей пищевой промышленности принимают участие в международной выставке продуктов питания и напитков "Food Africa 2022", сообщила... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:40
2022-12-05T20:58
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
россия
экономика
сделано в россии
африка
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские производителей пищевой промышленности принимают участие в международной выставке продуктов питания и напитков "Food Africa 2022", сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).Коллективная российская экспозиция под брендом Made in Russia впервые представлена на данной выставке. Площадка начала работу в понедельник в Каире."В составе российской экспозиции FoodAfrica почти 20 компаний агропромышленного комплекса России, предлагающих египетским и африканским покупателям различную сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, в том числе подсолнечное масло, птицеводческую продукцию и продукцию из говядины, рыбные и овощные консервы, мукомольную продукцию, зернобобовые, кондитерскую продукцию и мед, различные напитки, включая минеральные воды, чай и кофе, а также крахмалы и мальтодекстрины", - отметил на церемонии открытия Управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Руслан Царгуш.В РЭЦ отметили, что поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции являются одним из приоритетных направлений сотрудничества России и стран Африки, и российский бизнес видит значительный потенциал для роста объемов и расширения номенклатуры поставляемых товаров. "Представленная на Food Africa экспозиция Made in Russia – свидетельство того, что африканские компании заинтересованы в партнерстве со своими российскими коллегами", - добавили в РЭЦ.Ожидается, что в рамках выставки состоится более 200 встреч с участием российских компаний.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика, сделано в россии, африка
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Россия, Экономика, Сделано в России, Африка
17:40 05.12.2022 (обновлено: 20:58 05.12.2022)
 

РЭЦ: производители из России принимают участие в выставке Food Africa

© Фото : Российский экспортный центр / ВКонтактеЭкспозиция Made in Russia на выставке Food Africa 2022
Экспозиция Made in Russia на выставке Food Africa 2022 - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Российский экспортный центр / ВКонтакте
Экспозиция Made in Russia на выставке Food Africa 2022
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские производителей пищевой промышленности принимают участие в международной выставке продуктов питания и напитков "Food Africa 2022", сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).

Коллективная российская экспозиция под брендом Made in Russia впервые представлена на данной выставке. Площадка начала работу в понедельник в Каире.

"В составе российской экспозиции FoodAfrica почти 20 компаний агропромышленного комплекса России, предлагающих египетским и африканским покупателям различную сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, в том числе подсолнечное масло, птицеводческую продукцию и продукцию из говядины, рыбные и овощные консервы, мукомольную продукцию, зернобобовые, кондитерскую продукцию и мед, различные напитки, включая минеральные воды, чай и кофе, а также крахмалы и мальтодекстрины", - отметил на церемонии открытия Управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Руслан Царгуш.

В РЭЦ отметили, что поставки сельскохозяйственной и продовольственной продукции являются одним из приоритетных направлений сотрудничества России и стран Африки, и российский бизнес видит значительный потенциал для роста объемов и расширения номенклатуры поставляемых товаров. "Представленная на Food Africa экспозиция Made in Russia – свидетельство того, что африканские компании заинтересованы в партнерстве со своими российскими коллегами", - добавили в РЭЦ.

Ожидается, что в рамках выставки состоится более 200 встреч с участием российских компаний.
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