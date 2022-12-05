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У берегов Турции возникла пробка из нефтяных танкеров из-за потолка цен - РИА Новости, 05.12.2022
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У берегов Турции возникла пробка из нефтяных танкеров из-за потолка цен
У берегов Турции возникла пробка из нефтяных танкеров из-за потолка цен - РИА Новости, 05.12.2022
У берегов Турции возникла пробка из нефтяных танкеров из-за потолка цен
У берегов Турции после начала действия потолка цен на российскую нефть образовалась пробка из танкеров, сообщила газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T23:09
2022-12-05T23:56
экономика
цены на нефть
александр новак
турция
россия
анкара (провинция)
санкции в отношении россии
евросоюз
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. У берегов Турции после начала действия потолка цен на российскую нефть образовалась пробка из танкеров, сообщила газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы.Так, как минимум 19 судов ожидали перехода через турецкие воды. Издание назвало это первым показателем того, что введение лимита цен на нефть из России может привести к подрыву поставок по всему миру.Турция с 1 декабря требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&amp;I-страхования (Protection and Indemnity Insurance), для прохода через проливы.Как сообщил газете источник в нефтяной сфере, российские компании предоставили письменные подтверждения Анкаре для обеспечения безопасного прохода судов через турецкие воды. Застрявшие суда, предположительно, являются танкерами со страховками от западных компаний.На прошлой неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня наряду с нефтяным эмбарго, которое ЕС утвердил еще летом. Эти санкции касаются поставок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что Москва не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
https://ria.ru/20221205/neft_tsena-1836320085.html
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турция
россия
анкара (провинция)
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экономика, цены на нефть, александр новак, турция, россия, анкара (провинция), санкции в отношении россии, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Турция, Россия, Анкара (провинция), Санкции в отношении России, Евросоюз
23:09 05.12.2022 (обновлено: 23:56 05.12.2022)
 
У берегов Турции возникла пробка из нефтяных танкеров из-за потолка цен

FT: в Турции после введения лимита цен на российскую нефть возникла пробка из танкеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяные танкеры. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. У берегов Турции после начала действия потолка цен на российскую нефть образовалась пробка из танкеров, сообщила газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы.
Так, как минимум 19 судов ожидали перехода через турецкие воды. Издание назвало это первым показателем того, что введение лимита цен на нефть из России может привести к подрыву поставок по всему миру.
Турция с 1 декабря требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance), для прохода через проливы.
Как сообщил газете источник в нефтяной сфере, российские компании предоставили письменные подтверждения Анкаре для обеспечения безопасного прохода судов через турецкие воды. Застрявшие суда, предположительно, являются танкерами со страховками от западных компаний.
Потолок цен на российскую нефть
Вчера, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
На прошлой неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня наряду с нефтяным эмбарго, которое ЕС утвердил еще летом. Эти санкции касаются поставок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.
Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что Москва не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 10:36
Потолок цен на нефть негативно скажется на инициаторах, считает эксперт
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакТурцияРоссияАнкара (провинция)Санкции в отношении РоссииЕвросоюз
 
 
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