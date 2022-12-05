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Суд огласит приговор Яшину* по делу о фейках про ВС России
Суд огласит приговор Яшину* по делу о фейках про ВС России - РИА Новости, 05.12.2022
Суд огласит приговор Яшину* по делу о фейках про ВС России
Мещанский суд Москвы 7 декабря огласит приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:37
2022-12-05T19:37
2022-12-05T20:29
происшествия
илья яшин
россия
москва
буча
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 7 декабря огласит приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину*, обвиняемому в распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.Ранее в ходе прений прокурор попросил приговорить Яшина* к девяти годам колонии общего режима и лишить его права заниматься администрированием сайтов и иных ресурсов в интернете на четыре года.Яшин* был арестован в середине июля. Вину он не признает. По версии следствия, в апреле Яшин* в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале распространил ложную информацию об убийствах российскими военными мирных граждан в Буче. СК РФ полагает, что политику "было достоверно известно", что "опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы" по Буче "являются провокацией".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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происшествия, илья яшин, россия, москва, буча, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Илья Яшин, Россия, Москва, Буча, Следственный комитет России (СК РФ)
19:37 05.12.2022 (обновлено: 20:29 05.12.2022)
Суд огласит приговор Яшину* по делу о фейках про ВС России
Мещанский суд Москвы в среду огласит приговор Яшину по делу о фейках про ВС России