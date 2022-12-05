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В Чувашии двоим экс-полицейских вынесли приговор за избиение задержанных - РИА Новости, 05.12.2022
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В Чувашии двоим экс-полицейских вынесли приговор за избиение задержанных
В Чувашии двоим экс-полицейских вынесли приговор за избиение задержанных - РИА Новости, 05.12.2022
В Чувашии двоим экс-полицейских вынесли приговор за избиение задержанных
Бывший командир отделения полиции в Алатыре и полицейский-водитель отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции, избившие задержанных и повредившие их... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:25
2022-12-05T16:25
происшествия
россия
алатырь
алатырский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Бывший командир отделения полиции в Алатыре и полицейский-водитель отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции, избившие задержанных и повредившие их машину, получили в Чувашии условные сроки за превышение полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по республике.Следствием и судом установлено, что около 23 часов 2 сентября 2021 года на проезжей части дороги около поселка Анютино Алатырского района сотрудники полиции, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, остановили автомобиль с тремя молодыми людьми и доставили их в отдел полиции. Причастность задержанных к совершению каких-либо правонарушений не подтвердилась, и их доставили обратно к автомобилю."Тем не менее полицейские с целью выслужиться и повысить показатели своей работы по раскрытию преступлений продолжили незаконно удерживать потерпевших до 4.30 3 сентября 2021 года, требуя от них признаться в совершении правонарушений. С целью принуждения к даче признательных показаний сотрудники МВД избили потерпевших, угрожали убийством и применением иного насилия, а также умышленно повредили их автомобиль. Кроме того, командир отделения ППС похитил из бардачка автомашины 7 тысяч рублей", - говорится в сообщении регионального СУСК.Также было установлено, что в июле 2021 года один из бывших полицейских передал взятку в размере 2000 рублей врачу-хирургу районной больницы за выдачу ему справки об освобождении от выполнения служебных обязанностей по причине временной нетрудоспособности, без соответствующих к этому медицинских показаний.Факты противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУСК России по Чувашии с сотрудниками регионального управления ФСБ, а также сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике. По результатам проведенных служебных проверок оба полицейских были уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям.В зависимости от роли и степени участия каждого бывшие сотрудники полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (статья 286 УК РФ), даче мелкой взятки (статья 291.2 УК РФ), мошенничестве (статья 159 УК РФ), умышленном уничтожении и повреждение чужого имущества (статья 167 УК РФ), а также в грабеже (статья 161 УК РФ)."Приговором суда им назначены наказания в виде 4 лет 2 месяцев и 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года каждому, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на службе в правоохранительных и иных государственных и муниципальных органах сроком на 2 года каждому, а одному из фигурантов дополнительно в виде штрафа в размере 15 000 рублей", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221202/moshennichestvo-1835971303.html
https://realty.ria.ru/20221201/sud-1835487318.html
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россия
алатырь
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происшествия, россия, алатырь, алатырский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Алатырь, Алатырский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
16:25 05.12.2022
 
В Чувашии двоим экс-полицейских вынесли приговор за избиение задержанных

В Чувашии двое экс-полицейских получили условные сроки за избиение задержанных

© РИА Новости / Руслан КривобокМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Молоток судьи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Бывший командир отделения полиции в Алатыре и полицейский-водитель отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции, избившие задержанных и повредившие их машину, получили в Чувашии условные сроки за превышение полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
Следствием и судом установлено, что около 23 часов 2 сентября 2021 года на проезжей части дороги около поселка Анютино Алатырского района сотрудники полиции, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, остановили автомобиль с тремя молодыми людьми и доставили их в отдел полиции. Причастность задержанных к совершению каких-либо правонарушений не подтвердилась, и их доставили обратно к автомобилю.
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"Тем не менее полицейские с целью выслужиться и повысить показатели своей работы по раскрытию преступлений продолжили незаконно удерживать потерпевших до 4.30 3 сентября 2021 года, требуя от них признаться в совершении правонарушений. С целью принуждения к даче признательных показаний сотрудники МВД избили потерпевших, угрожали убийством и применением иного насилия, а также умышленно повредили их автомобиль. Кроме того, командир отделения ППС похитил из бардачка автомашины 7 тысяч рублей", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Также было установлено, что в июле 2021 года один из бывших полицейских передал взятку в размере 2000 рублей врачу-хирургу районной больницы за выдачу ему справки об освобождении от выполнения служебных обязанностей по причине временной нетрудоспособности, без соответствующих к этому медицинских показаний.
Факты противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУСК России по Чувашии с сотрудниками регионального управления ФСБ, а также сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по республике. По результатам проведенных служебных проверок оба полицейских были уволены со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям.
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В зависимости от роли и степени участия каждого бывшие сотрудники полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (статья 286 УК РФ), даче мелкой взятки (статья 291.2 УК РФ), мошенничестве (статья 159 УК РФ), умышленном уничтожении и повреждение чужого имущества (статья 167 УК РФ), а также в грабеже (статья 161 УК РФ).
"Приговором суда им назначены наказания в виде 4 лет 2 месяцев и 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года каждому, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти на службе в правоохранительных и иных государственных и муниципальных органах сроком на 2 года каждому, а одному из фигурантов дополнительно в виде штрафа в размере 15 000 рублей", - подчеркивается в сообщении.
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