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В ПМР отменили режим жесткой экономии после возобновления поставок газа - РИА Новости, 05.12.2022
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В ПМР отменили режим жесткой экономии после возобновления поставок газа
В ПМР отменили режим жесткой экономии после возобновления поставок газа - РИА Новости, 05.12.2022
В ПМР отменили режим жесткой экономии после возобновления поставок газа
Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отменяют ограничения после возобновления поставок газа в прежних объемах, сообщила в понедельник... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:45
2022-12-05T13:45
в мире
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
тирасполь
молдавия
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ТИРАСПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отменяют ограничения после возобновления поставок газа в прежних объемах, сообщила в понедельник пресс-служба лидера ПМР Вадима Красносельского.Ранее Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии в Молдавию за счет увеличения поставляемого в Приднестровье газа.Отмечается, что накануне до 100% был догружен первый энергоблок Молдавской ГРЭС, в понедельник запустили второй, во вторник в работу включится третий. До конца декабря будут функционировать три блока станции. Загрузка позволит не допустить системных колебаний и угроз, с которыми столкнулась энергосистема региона в ноябре. Месячное потребление газа увеличится до 104 миллионов кубических метров (в ноябре республика была вынуждена ограничиться 69 миллионами).Красносельский отметил сложность работы, предварившей заключение значимого для республики контракта. "Данный договор носит исключительно экономический характер – без какой-либо политической составляющей. Контракт обоюдовыгоден", - приводит пресс-служба слова Красносельского.Глава ПМР назвал бесперебойное функционирование Молдавской ГРЭС залогом стабильности энергосистемы всего региона.
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в мире, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, тирасполь, молдавия
В мире, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, Тирасполь, Молдавия
13:45 05.12.2022
 
В ПМР отменили режим жесткой экономии после возобновления поставок газа

Власти Приднестровья отменили режим жесткой экономии после возобновления поставок газа

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкКастрюля на газовой плите
Кастрюля на газовой плите - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Кастрюля на газовой плите. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отменяют ограничения после возобновления поставок газа в прежних объемах, сообщила в понедельник пресс-служба лидера ПМР Вадима Красносельского.
Ранее Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии в Молдавию за счет увеличения поставляемого в Приднестровье газа.
"Общереспубликанские меры жесткой экономии отменяются. Круглосуточное горячее водоснабжение, уличное освещение, работа электротранспорта возвращаются. Деятельность экономических субъектов также вернут в прежнее русло", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам совещания у главы ПМР.
Отмечается, что накануне до 100% был догружен первый энергоблок Молдавской ГРЭС, в понедельник запустили второй, во вторник в работу включится третий. До конца декабря будут функционировать три блока станции. Загрузка позволит не допустить системных колебаний и угроз, с которыми столкнулась энергосистема региона в ноябре. Месячное потребление газа увеличится до 104 миллионов кубических метров (в ноябре республика была вынуждена ограничиться 69 миллионами).
Красносельский отметил сложность работы, предварившей заключение значимого для республики контракта. "Данный договор носит исключительно экономический характер – без какой-либо политической составляющей. Контракт обоюдовыгоден", - приводит пресс-служба слова Красносельского.
Глава ПМР назвал бесперебойное функционирование Молдавской ГРЭС залогом стабильности энергосистемы всего региона.
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