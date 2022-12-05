https://ria.ru/20221205/pridnestrove-1836396295.html

В ПМР отменили режим жесткой экономии после возобновления поставок газа

В ПМР отменили режим жесткой экономии после возобновления поставок газа - РИА Новости, 05.12.2022

В ПМР отменили режим жесткой экономии после возобновления поставок газа

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отменяют ограничения после возобновления поставок газа в прежних объемах, сообщила в понедельник... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:45

2022-12-05T13:45

2022-12-05T13:45

в мире

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

тирасполь

молдавия

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ТИРАСПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Власти непризнанной Приднестровской Молдавской республики отменяют ограничения после возобновления поставок газа в прежних объемах, сообщила в понедельник пресс-служба лидера ПМР Вадима Красносельского.Ранее Кишинев и Тирасполь подписали договор об условиях поставки электроэнергии в Молдавию за счет увеличения поставляемого в Приднестровье газа.Отмечается, что накануне до 100% был догружен первый энергоблок Молдавской ГРЭС, в понедельник запустили второй, во вторник в работу включится третий. До конца декабря будут функционировать три блока станции. Загрузка позволит не допустить системных колебаний и угроз, с которыми столкнулась энергосистема региона в ноябре. Месячное потребление газа увеличится до 104 миллионов кубических метров (в ноябре республика была вынуждена ограничиться 69 миллионами).Красносельский отметил сложность работы, предварившей заключение значимого для республики контракта. "Данный договор носит исключительно экономический характер – без какой-либо политической составляющей. Контракт обоюдовыгоден", - приводит пресс-служба слова Красносельского.Глава ПМР назвал бесперебойное функционирование Молдавской ГРЭС залогом стабильности энергосистемы всего региона.

https://ria.ru/20221204/moldaviya-1836192969.html

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тирасполь

молдавия

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Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, тирасполь, молдавия