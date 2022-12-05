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Медведев предрек подорожание нефти после введения потолка цен на нее - РИА Новости, 05.12.2022
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Медведев предрек подорожание нефти после введения потолка цен на нее
Медведев предрек подорожание нефти после введения потолка цен на нее - РИА Новости, 05.12.2022
Медведев предрек подорожание нефти после введения потолка цен на нее
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после установления "потолка " на российскую нефть с ценами на нее будет происходить невообразимое, что именно -... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:12
2022-12-05T13:27
экономика
цены на нефть
дмитрий медведев
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после установления "потолка " на российскую нефть с ценами на нее будет происходить невообразимое, что именно - точно никто не знает, но хорошего для потребителя точно не будет."Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое", - написал Медведев в Telegram-канале, но что именно будет происходить, по его мнению, "никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью"."Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё ещё впереди, зима только началась", - добавил он.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, дмитрий медведев, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Дмитрий Медведев, Россия, Санкции в отношении России
13:12 05.12.2022 (обновлено: 13:27 05.12.2022)
 
Медведев предрек подорожание нефти после введения потолка цен на нее

Медведев: попытки ввести потолки всегда заканчиваются ростом цен или исчезновением товара

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после установления "потолка " на российскую нефть с ценами на нее будет происходить невообразимое, что именно - точно никто не знает, но хорошего для потребителя точно не будет.
"Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое", - написал Медведев в Telegram-канале, но что именно будет происходить, по его мнению, "никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью".
"Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё ещё впереди, зима только началась", - добавил он.
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Нефтяные качалки в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 08:00
Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и Европы
 
ЭкономикаЦены на нефтьДмитрий МедведевРоссияСанкции в отношении России
 
 
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