https://ria.ru/20221205/potolok-1836385826.html

Медведев предрек подорожание нефти после введения потолка цен на нее

Медведев предрек подорожание нефти после введения потолка цен на нее - РИА Новости, 05.12.2022

Медведев предрек подорожание нефти после введения потолка цен на нее

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после установления "потолка " на российскую нефть с ценами на нее будет происходить невообразимое, что именно -... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:12

2022-12-05T13:12

2022-12-05T13:27

экономика

цены на нефть

дмитрий медведев

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после установления "потолка " на российскую нефть с ценами на нее будет происходить невообразимое, что именно - точно никто не знает, но хорошего для потребителя точно не будет."Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое", - написал Медведев в Telegram-канале, но что именно будет происходить, по его мнению, "никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью"."Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё ещё впереди, зима только началась", - добавил он.Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, дмитрий медведев, россия, санкции в отношении россии