13:12 05.12.2022 (обновлено: 13:27 05.12.2022)
Медведев предрек подорожание нефти после введения потолка цен на нее
Медведев: попытки ввести потолки всегда заканчиваются ростом цен или исчезновением товара
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что после установления "потолка " на российскую нефть с ценами на нее будет происходить невообразимое, что именно - точно никто не знает, но хорошего для потребителя точно не будет.
"Просто поразительно, как человечество любит постоянно наступать на одни и те же грабли, пытаясь регулировать цены в угоду политической конъюнктуре. Эти попытки всегда заканчиваются исчезновением товара или ростом цен на него. Ведь закон стоимости никто не отменял. Так будет и с нефтью. Она, конечно, не пропадёт, но вот с ценами будет происходить невообразимое", - написал Медведев в Telegram-канале, но что именно будет происходить, по его мнению, "никто не знает, но попробовать залезть в холодную воду очень хочется, чтобы потом хвастаться на выборах своей решительностью".
"Одно ясно – хорошего для потребителя не будет, это точно. Так что пусть запасаются шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками. Всё ещё впереди, зима только началась", - добавил он.
Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.