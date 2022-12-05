https://ria.ru/20221205/potolok-1836381421.html

В Кремле анонсировали ответ на введение Западом потолка цен на нефть

В Кремле анонсировали ответ на введение Западом потолка цен на нефть - РИА Новости, 05.12.2022

В Кремле анонсировали ответ на введение Западом потолка цен на нефть

Россия готовит ответные меры на ограничение Западом цены на нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:56

2022-12-05T12:56

2022-12-05T18:03

экономика

цены на нефть

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россия готовит ответные меры на ограничение Западом цены на нефть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что решение стран Запада приведет к дестабилизации мировых энергетических рынков, следовательно, стоимость российской нефти изменится.Песков также добавил, что эта ситуация не повлияет на ход специальной военной операции, так как российская экономика обладает всем необходимым для обеспечения связанных с ней потребностей.Сегодня вступили в силу нефтяные санкции против России. На прошлой неделе страны Евросоюза, а следом за ними "Большая семерка" и Австралия согласовали предельную стоимость покупки нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Речь идет о поставках по морю в третьи страны. В дальнейшем этот потолок предполагается пересматривать.Как заявлял вице-премьер Александр Новак, Москва не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, поэтому сотрудничество продолжится только с теми потребителями, кто готов работать на рыночных условиях.Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала около 20 процентов потребности в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков