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Россия возобновила поставки овощей и фруктов с 12 предприятий Молдавии - РИА Новости, 05.12.2022
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Россия возобновила поставки овощей и фруктов с 12 предприятий Молдавии
Россия возобновила поставки овощей и фруктов с 12 предприятий Молдавии - РИА Новости, 05.12.2022
Россия возобновила поставки овощей и фруктов с 12 предприятий Молдавии
Россельхознадзор с 5 декабря возобновил поставки овощей и фруктов еще с 12 молдавских предприятий, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:59
2022-12-05T23:49
продукты
молдавия
россия
экономика
в мире
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россельхознадзор с 5 декабря возобновил поставки овощей и фруктов еще с 12 молдавских предприятий, сообщается на сайте ведомства.В частности, ведомство сняло ограничения с предприятий Velfruct-Prim SRL, SRL Mira-Faur и Bioproduct group SRL.Такое решение Россельхознадзор принял после анализа продукции, поступающей в страну от молдавских производителей, применительно к которым ведомство ранее сняло временные ограничения. "Сегодня Россельхознадзор с удовлетворением отмечает стабильный фитосанитарный статус поступающей плодоовощной продукции, который стал возможен благодаря координирующей работе между компетентными ведомствами двух стран", — подчеркивается в заявлении.В ведомстве также напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии ввели 15 августа этого года. Первого декабря председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал РИА Новости, что после встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять ограничения на поставки овощей и фруктов из Молдавии.В этот же день в ведомстве сообщили о возобновлении с 2 декабря ввоза продукции с 20 иностранных предприятий.
https://ria.ru/20221202/postavki-1835954657.html
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продукты, молдавия, россия, экономика, в мире, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Продукты, Молдавия, Россия, Экономика, В мире, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
17:59 05.12.2022 (обновлено: 23:49 05.12.2022)
 
Россия возобновила поставки овощей и фруктов с 12 предприятий Молдавии

Россельхознадзор возобновил поставки фруктов и овощей еще с 12 предприятий Молдавии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПродажа овощей и фруктов на Преображенском рынке в Москве
Продажа овощей и фруктов на Преображенском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Продажа овощей и фруктов на Преображенском рынке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россельхознадзор с 5 декабря возобновил поставки овощей и фруктов еще с 12 молдавских предприятий, сообщается на сайте ведомства.

"У российского потребителя снова есть возможность приобретать качественную и безопасную продукцию, которая в полной мере соответствует стандартам стран — членов ЕАЭС", — говорится в заявлении.

В частности, ведомство сняло ограничения с предприятий Velfruct-Prim SRL, SRL Mira-Faur и Bioproduct group SRL.
Такое решение Россельхознадзор принял после анализа продукции, поступающей в страну от молдавских производителей, применительно к которым ведомство ранее сняло временные ограничения.
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"Сегодня Россельхознадзор с удовлетворением отмечает стабильный фитосанитарный статус поступающей плодоовощной продукции, который стал возможен благодаря координирующей работе между компетентными ведомствами двух стран", — подчеркивается в заявлении.
В ведомстве также напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии ввели 15 августа этого года.
Первого декабря председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал РИА Новости, что после встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять ограничения на поставки овощей и фруктов из Молдавии.
В этот же день в ведомстве сообщили о возобновлении с 2 декабря ввоза продукции с 20 иностранных предприятий.
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