https://ria.ru/20221205/postavki-1836489459.html

Россия возобновила поставки овощей и фруктов с 12 предприятий Молдавии

Россия возобновила поставки овощей и фруктов с 12 предприятий Молдавии - РИА Новости, 05.12.2022

Россия возобновила поставки овощей и фруктов с 12 предприятий Молдавии

Россельхознадзор с 5 декабря возобновил поставки овощей и фруктов еще с 12 молдавских предприятий, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:59

2022-12-05T17:59

2022-12-05T23:49

продукты

молдавия

россия

экономика

в мире

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588424444_0:0:3508:1973_1920x0_80_0_0_eeb449f06ab6536b6b566a5f654e751a.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Россельхознадзор с 5 декабря возобновил поставки овощей и фруктов еще с 12 молдавских предприятий, сообщается на сайте ведомства.В частности, ведомство сняло ограничения с предприятий Velfruct-Prim SRL, SRL Mira-Faur и Bioproduct group SRL.Такое решение Россельхознадзор принял после анализа продукции, поступающей в страну от молдавских производителей, применительно к которым ведомство ранее сняло временные ограничения. "Сегодня Россельхознадзор с удовлетворением отмечает стабильный фитосанитарный статус поступающей плодоовощной продукции, который стал возможен благодаря координирующей работе между компетентными ведомствами двух стран", — подчеркивается в заявлении.В ведомстве также напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Молдавии ввели 15 августа этого года. Первого декабря председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал РИА Новости, что после встречи с представителями партии "Шор" обратится в Россельхознадзор с предложением снять ограничения на поставки овощей и фруктов из Молдавии.В этот же день в ведомстве сообщили о возобновлении с 2 декабря ввоза продукции с 20 иностранных предприятий.

https://ria.ru/20221202/postavki-1835954657.html

https://ria.ru/20221124/bonduelle-1833962384.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, молдавия, россия, экономика, в мире, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)