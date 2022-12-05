20:46 05.12.2022 (обновлено: 23:19 05.12.2022)
США отказались комментировать попытку Киева ударить по аэродромам в России
Белый дом не стал комментировать попытки ВСУ ударить по аэродромам "Дягилево" и "Энгельс"
© Фото : DoD / Staff Sgt. Brittany ChaseОфициальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек — РИА Новости. США не комментируют попытки Киева ударить по российским аэродромам и не имеют своего видения этого инцидента, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы видели некоторые сообщения СМИ об этом, но у нас нет какой-либо детализированной информации, которая бы позволила изложить свое видение о произошедшем", - сказал Кирби журналистам.
Как проинформировало Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, в результате падения и взрыва обломков беспилотников незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.
По данным Минобороны, около 15.00 по объектам на Украине был нанесен массированный удар, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской Дальней авиации, все назначенные 17 объектов поражены, массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
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