https://ria.ru/20221205/pomosch-1836508561.html

Абхазия отправит гуманитарную помощь для новых регионов России

Абхазия отправит гуманитарную помощь для новых регионов России - РИА Новости, 05.12.2022

Абхазия отправит гуманитарную помощь для новых регионов России

Абхазия готовится к отправке гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает в понедельник пресс-служба президента... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:25

2022-12-05T19:25

2022-12-05T19:25

в мире

аслан бжания

владимир путин

луганская народная республика

абхазия

донецкая народная республика

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СУХУМ, 5 дек - РИА Новости. Абхазия готовится к отправке гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает в понедельник пресс-служба президента республики.Уточняется, что в понедельник президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с представителями бизнес-сообщества, где обсуждался вопрос организации гуманитарного груза для "юных жителей новых российских регионов". Он призвал местных предпринимателей активно принять участие в оказании гуманитарной помощи.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, аслан бжания, владимир путин, луганская народная республика, абхазия, донецкая народная республика