22:10 05.12.2022 (обновлено: 23:15 05.12.2022)
"Благодарите Бога". В Польше обрушились на Германию с новыми требованиями
Качиньский потребовал от Германии заплатить за унижения поляков во Вторую мировую войну
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Берлин должен заплатить Варшаве за военные преступления, совершенные на территории Польши в годы Второй мировой войны, пишет газета Do Rzeczy со ссылкой на председателя правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. Его слова процитировала газета Do Rzeczy.
"Если бы с Германией поступили так, как и планировали, <…> то сегодня она была бы очень бедной и гораздо менее населенной страной. Их пожалели. Пусть они благодарят Бога за то, что это единственный путь. Они должны нам — они должны платить", — сказал политик во время встречи с жителями города Нова-Суль.
По его мнению, к Германии отнеслись чрезвычайно снисходительно после всех чудовищных преступлений, унижений и эксплуатации тех поляков, которым удалось выжить.
Как сообщил немецкий новостной портал Tagesschau, усилившаяся в последнее время антинемецкая и антиевропейская риторика лидера PiS частично связана с предвыборной кампанией в парламент.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота.
Немецкие власти не раз заявляли, что уже выплатили Варшаве достаточно крупные репарации, а оснований ставить под сомнение самовольный отказ Польши от выплат в 1953 году нет.
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