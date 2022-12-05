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"Благодарите Бога". В Польше обрушились на Германию с новыми требованиями - РИА Новости, 05.12.2022
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"Благодарите Бога". В Польше обрушились на Германию с новыми требованиями
"Благодарите Бога". В Польше обрушились на Германию с новыми требованиями - РИА Новости, 05.12.2022
"Благодарите Бога". В Польше обрушились на Германию с новыми требованиями
Берлин должен заплатить Варшаве за военные преступления, совершенные на территории Польши в годы Второй мировой войны, пишет газета Do Rzeczy со ссылкой на... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:10
2022-12-05T23:15
в мире
ярослав качиньский
польша
германия
право и справедливость
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Берлин должен заплатить Варшаве за военные преступления, совершенные на территории Польши в годы Второй мировой войны, пишет газета Do Rzeczy со ссылкой на председателя правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. Его слова процитировала газета Do Rzeczy."Если бы с Германией поступили так, как и планировали, &lt;…&gt; то сегодня она была бы очень бедной и гораздо менее населенной страной. Их пожалели. Пусть они благодарят Бога за то, что это единственный путь. Они должны нам — они должны платить", — сказал политик во время встречи с жителями города Нова-Суль.По его мнению, к Германии отнеслись чрезвычайно снисходительно после всех чудовищных преступлений, унижений и эксплуатации тех поляков, которым удалось выжить.Как сообщил немецкий новостной портал Tagesschau, усилившаяся в последнее время антинемецкая и антиевропейская риторика лидера PiS частично связана с предвыборной кампанией в парламент.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота.Немецкие власти не раз заявляли, что уже выплатили Варшаве достаточно крупные репарации, а оснований ставить под сомнение самовольный отказ Польши от выплат в 1953 году нет.
https://ria.ru/20221205/polsha-1836300316.html
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836275327.html
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в мире, ярослав качиньский, польша, германия, право и справедливость
В мире, Ярослав Качиньский, Польша, Германия, Право и справедливость
22:10 05.12.2022 (обновлено: 23:15 05.12.2022)
 
"Благодарите Бога". В Польше обрушились на Германию с новыми требованиями

Качиньский потребовал от Германии заплатить за унижения поляков во Вторую мировую войну

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Берлин должен заплатить Варшаве за военные преступления, совершенные на территории Польши в годы Второй мировой войны, пишет газета Do Rzeczy со ссылкой на председателя правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. Его слова процитировала газета Do Rzeczy.
"Если бы с Германией поступили так, как и планировали, <…> то сегодня она была бы очень бедной и гораздо менее населенной страной. Их пожалели. Пусть они благодарят Бога за то, что это единственный путь. Они должны нам — они должны платить", — сказал политик во время встречи с жителями города Нова-Суль.
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По его мнению, к Германии отнеслись чрезвычайно снисходительно после всех чудовищных преступлений, унижений и эксплуатации тех поляков, которым удалось выжить.
Как сообщил немецкий новостной портал Tagesschau, усилившаяся в последнее время антинемецкая и антиевропейская риторика лидера PiS частично связана с предвыборной кампанией в парламент.
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Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота.
Немецкие власти не раз заявляли, что уже выплатили Варшаве достаточно крупные репарации, а оснований ставить под сомнение самовольный отказ Польши от выплат в 1953 году нет.
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В миреЯрослав КачиньскийПольшаГерманияПраво и справедливость
 
 
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