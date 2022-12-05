https://ria.ru/20221205/polsha-1836532612.html

"Благодарите Бога". В Польше обрушились на Германию с новыми требованиями

"Благодарите Бога". В Польше обрушились на Германию с новыми требованиями - РИА Новости, 05.12.2022

"Благодарите Бога". В Польше обрушились на Германию с новыми требованиями

Берлин должен заплатить Варшаве за военные преступления, совершенные на территории Польши в годы Второй мировой войны, пишет газета Do Rzeczy со ссылкой на... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T22:10

2022-12-05T22:10

2022-12-05T23:15

в мире

ярослав качиньский

польша

германия

право и справедливость

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Берлин должен заплатить Варшаве за военные преступления, совершенные на территории Польши в годы Второй мировой войны, пишет газета Do Rzeczy со ссылкой на председателя правящей партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. Его слова процитировала газета Do Rzeczy."Если бы с Германией поступили так, как и планировали, <…> то сегодня она была бы очень бедной и гораздо менее населенной страной. Их пожалели. Пусть они благодарят Бога за то, что это единственный путь. Они должны нам — они должны платить", — сказал политик во время встречи с жителями города Нова-Суль.По его мнению, к Германии отнеслись чрезвычайно снисходительно после всех чудовищных преступлений, унижений и эксплуатации тех поляков, которым удалось выжить.Как сообщил немецкий новостной портал Tagesschau, усилившаяся в последнее время антинемецкая и антиевропейская риторика лидера PiS частично связана с предвыборной кампанией в парламент.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в ФРГ по линии МИД была направлена соответствующая нота.Немецкие власти не раз заявляли, что уже выплатили Варшаве достаточно крупные репарации, а оснований ставить под сомнение самовольный отказ Польши от выплат в 1953 году нет.

https://ria.ru/20221205/polsha-1836300316.html

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836275327.html

https://ria.ru/20221202/politika-1835647240.html

польша

германия

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, ярослав качиньский, польша, германия, право и справедливость