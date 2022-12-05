16:57 05.12.2022 (обновлено: 17:29 05.12.2022)
В Варшаве раскритиковали слова Макрона о гарантиях безопасности для России
В правительстве Польши раскритиковали слова Макрона о гарантиях безопасности для России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, заявив, что такие заявления являются очень рискованными.
"Конечно же, (наша позиция) не является такой же. Мы считаем, что такого типа заявления являются очень рискованными и даже могут поощрять (президента России) Владимира Путина к действиям, которых мы бы не желали. Мы опасались, что через какое-то время часть стран Западной Европы попытается вернуться к предыдущей политике в отношении России", - заявил журналистам Мюллер.
"Де-факто даже после выхода России с территорий Украины не будет речи о возвращении к ситуации, как ранее. Такие заявления мы считаем заявлениями неправильными. Не может быть возвращения к прежней политике. Мы предостерегаем Европу от такого подхода", - добавил он.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.