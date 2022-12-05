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В Варшаве раскритиковали слова Макрона о гарантиях безопасности для России

В Варшаве раскритиковали слова Макрона о гарантиях безопасности для России - РИА Новости, 05.12.2022

В Варшаве раскритиковали слова Макрона о гарантиях безопасности для России

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, заявив, что такие РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:57

2022-12-05T16:57

2022-12-05T17:29

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польша

россия

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эммануэль макрон

владимир путин

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ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, заявив, что такие заявления являются очень рискованными.Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России."Конечно же, (наша позиция) не является такой же. Мы считаем, что такого типа заявления являются очень рискованными и даже могут поощрять (президента России) Владимира Путина к действиям, которых мы бы не желали. Мы опасались, что через какое-то время часть стран Западной Европы попытается вернуться к предыдущей политике в отношении России", - заявил журналистам Мюллер."Де-факто даже после выхода России с территорий Украины не будет речи о возвращении к ситуации, как ранее. Такие заявления мы считаем заявлениями неправильными. Не может быть возвращения к прежней политике. Мы предостерегаем Европу от такого подхода", - добавил он.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на эти предложения. В проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО Россия предложила исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20221205/zapad-1836305725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, варшава, польша, россия, европа, эммануэль макрон, владимир путин