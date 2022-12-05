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США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022
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США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, пишут СМИ
США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022
США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, пишут СМИ
США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams, сообщает газета Wyborcza. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:10
2022-12-05T14:10
в мире
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ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams, сообщает газета Wyborcza.Газета уточняет, что прибытие в Польшу такого количества американской военной техники происходит в рамках реализации программы "Atlantic Resolve". Она началась в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе. В рамках операции некоторые части Армии США направляют в Европу отдельные подразделения, которые развертываются в странах восточного фланга НАТО.По данным Wyborcza, на борту корабля Integrity кроме танков Abrams находятся танки Bradley, бронетранспортеры М113 в нескольких версиях, другие боевые машины и грузовики. "В течение двух недель техника будет вывозиться из порта поездами и грузовиками на военные базы, расположенные в разных местах Польши", - говорится в сообщении.Также, по данным газеты, следующая партия американской техники прибудет в Гдыню в январе. "Это будет еще более крупный транспорт, чем сейчас - на нем прибудут около двух тысяч машин", - говорится в сообщении.
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в мире, польша, сша, европа, m1 abrams, нато
В мире, Польша, США, Европа, M1 Abrams, НАТО
14:10 05.12.2022
 
США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, пишут СМИ

Wyborcza: США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams

© PETRAS MALUKASТанки Abrams армии США на железнодорожной станции
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции
© PETRAS MALUKAS
Танки Abrams армии США на железнодорожной станции. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams, сообщает газета Wyborcza.
"В порту Гдыни идет разгрузка военной техники для 1-й пехотной дивизии армии США. Среди транспортных средств находятся танки M1 Abrams. На борту корабля Integrity прибыло около 700 машин различных типов, в том числе танки M1A2 Abrams", - говорится в сообщении.
Газета уточняет, что прибытие в Польшу такого количества американской военной техники происходит в рамках реализации программы "Atlantic Resolve". Она началась в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе. В рамках операции некоторые части Армии США направляют в Европу отдельные подразделения, которые развертываются в странах восточного фланга НАТО.
По данным Wyborcza, на борту корабля Integrity кроме танков Abrams находятся танки Bradley, бронетранспортеры М113 в нескольких версиях, другие боевые машины и грузовики. "В течение двух недель техника будет вывозиться из порта поездами и грузовиками на военные базы, расположенные в разных местах Польши", - говорится в сообщении.
Также, по данным газеты, следующая партия американской техники прибудет в Гдыню в январе. "Это будет еще более крупный транспорт, чем сейчас - на нем прибудут около двух тысяч машин", - говорится в сообщении.
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