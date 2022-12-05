https://ria.ru/20221205/polsha-1836407344.html

США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, пишут СМИ

США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, пишут СМИ - РИА Новости, 05.12.2022

США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, пишут СМИ

США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams, сообщает газета Wyborcza. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:10

2022-12-05T14:10

2022-12-05T14:10

в мире

польша

сша

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ВАРШАВА, 5 дек - РИА Новости. США перебросили в Польшу около 700 боевых машин, в том числе танки Abrams, сообщает газета Wyborcza.Газета уточняет, что прибытие в Польшу такого количества американской военной техники происходит в рамках реализации программы "Atlantic Resolve". Она началась в 2014 году и направлена на усиление американского присутствия в Европе. В рамках операции некоторые части Армии США направляют в Европу отдельные подразделения, которые развертываются в странах восточного фланга НАТО.По данным Wyborcza, на борту корабля Integrity кроме танков Abrams находятся танки Bradley, бронетранспортеры М113 в нескольких версиях, другие боевые машины и грузовики. "В течение двух недель техника будет вывозиться из порта поездами и грузовиками на военные базы, расположенные в разных местах Польши", - говорится в сообщении.Также, по данным газеты, следующая партия американской техники прибудет в Гдыню в январе. "Это будет еще более крупный транспорт, чем сейчас - на нем прибудут около двух тысяч машин", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221205/zapad-1836305725.html

польша

сша

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, сша, европа, m1 abrams, нато