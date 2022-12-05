https://ria.ru/20221205/polsha-1836300316.html

В Польше обвинили Украину во лжи о "выплаченном долге"

В Польше обвинили Украину во лжи о "выплаченном долге" - РИА Новости, 05.12.2022

В Польше обвинили Украину во лжи о "выплаченном долге"

Заявление Киева о том, что украинцы внесли в экономику столько, сколько Варшава выплатила в качестве военной помощи, в Польше назвали пропагандой, пишет... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T02:56

2022-12-05T02:56

2022-12-05T02:57

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Заявление Киева о том, что украинцы внесли в экономику столько, сколько Варшава выплатила в качестве военной помощи, в Польше назвали пропагандой, пишет обозреватель Kresy Марек Троян.Украинское информационное агентство Униан опубликовало инфографику "Украинцы возвращают долг Польше", согласно которой 2,14 миллиарда евро, которые украинцы потратили в Польше за последний год, "полностью окупают непосредственную помощь Украине от властей Польши".По словам автора, сумма, потраченная Польшей на помощь Украине составила более трех миллиардов евро. Более того, по данным агентства ECD, содержание украинских беженцев обошлось Варшаве в 8,36 миллиарда евро.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://radiosputnik.ria.ru/20221204/polsha-1836278778.html

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украина

киев

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нато, польша, в мире, украина, киев