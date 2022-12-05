https://ria.ru/20221205/pokazaniya-1836452131.html
Колумбиец признался в рассылке фейков о российской армии и сдал сообщников
Колумбиец признался в рассылке фейков о российской армии и сдал сообщников - РИА Новости, 05.12.2022
Колумбиец признался в рассылке фейков о российской армии и сдал сообщников
Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай, арестованный по делу о рассылке фейков о российской армии, сознался в преступлении и назвал сообщников за... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:19
2022-12-05T16:19
2022-12-05T17:07
колумбия
происшествия
россия
америка
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай, арестованный по делу о рассылке фейков о российской армии, сознался в преступлении и назвал сообщников за рубежом, следует из материалов дела.Хиральдо Сарая арестовали в апреле, он стал первым иностранцем — фигурантом подобного дела. Сегодня стало известно, что СК завершил расследование.Колумбийца обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России при проведении специальной военной операции. По данным следствия, этим занималась целая группа, которой руководили из-за рубежа. Злоумышленники использовали специальные бот-фермы из смартфонов, через которые удаленно рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине. В задачу Хиральдо Сарая входила закупка смартфонов, их настройка и поддержание в рабочем состоянии. Вся работа через телефоны велась из-за границы."По сути, я толком не знал, для чего был необходим этот конспиративный канал, мне давали указания мои иностранные друзья, и я их исполнял. Все действия с телефонами совершались удаленно из Америки. Мне нужны были деньги", — рассказал обвиняемый.По его словам, в это его втянул знакомый из Испании, который в чатах организаторов получил ник Мадрид. Еще один куратор представлялся как Билл Брайс.Следователи также выяснили, что эта же группа применяла такую схему, чтобы имитировать российское вмешательство в выборы президента США в 2020 году.Федеральная служба безопасности, со своей стороны, объявила колумбийцу официальное предупреждение о недопустимости действий, подпадающих под статью Уголовного кодекса о шпионаже.
https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124979.html
https://ria.ru/20221124/feyki-1834005690.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
колумбия, происшествия, россия, америка, следственный комитет россии (ск рф)
Колумбия, Происшествия, Россия, Америка, Следственный комитет России (СК РФ)
16:19 05.12.2022 (обновлено: 17:07 05.12.2022)
Колумбиец признался в рассылке фейков о российской армии и сдал сообщников
Колумбиец, обвиняемый в рассылке фейков о российской армии, дал признательные показания
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай, арестованный по делу о рассылке фейков о российской армии, сознался в преступлении и назвал сообщников за рубежом, следует из материалов дела.
Хиральдо Сарая арестовали в апреле, он стал первым иностранцем — фигурантом подобного дела. Сегодня стало известно, что СК завершил расследование.
Колумбийца обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России при проведении специальной военной операции. По данным следствия, этим занималась целая группа, которой руководили из-за рубежа. Злоумышленники использовали специальные бот-фермы из смартфонов, через которые удаленно рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине. В задачу Хиральдо Сарая входила закупка смартфонов, их настройка и поддержание в рабочем состоянии. Вся работа через телефоны велась из-за границы.
"По сути, я толком не знал, для чего был необходим этот конспиративный канал, мне давали указания мои иностранные друзья, и я их исполнял. Все действия с телефонами совершались удаленно из Америки
. Мне нужны были деньги", — рассказал обвиняемый.
По его словам, в это его втянул знакомый из Испании
, который в чатах организаторов получил ник Мадрид. Еще один куратор представлялся как Билл Брайс.
Следователи также выяснили, что эта же группа применяла такую схему, чтобы имитировать российское вмешательство в выборы президента США
в 2020 году.
Федеральная служба безопасности, со своей стороны, объявила колумбийцу официальное предупреждение о недопустимости действий, подпадающих под статью Уголовного кодекса о шпионаже.