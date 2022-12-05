Рейтинг@Mail.ru
Колумбиец признался в рассылке фейков о российской армии и сдал сообщников - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/pokazaniya-1836452131.html
Колумбиец признался в рассылке фейков о российской армии и сдал сообщников
Колумбиец признался в рассылке фейков о российской армии и сдал сообщников - РИА Новости, 05.12.2022
Колумбиец признался в рассылке фейков о российской армии и сдал сообщников
Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай, арестованный по делу о рассылке фейков о российской армии, сознался в преступлении и назвал сообщников за... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:19
2022-12-05T17:07
колумбия
происшествия
россия
америка
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_dadfeb5b164998219cf4df094a77c49c.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай, арестованный по делу о рассылке фейков о российской армии, сознался в преступлении и назвал сообщников за рубежом, следует из материалов дела.Хиральдо Сарая арестовали в апреле, он стал первым иностранцем — фигурантом подобного дела. Сегодня стало известно, что СК завершил расследование.Колумбийца обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России при проведении специальной военной операции. По данным следствия, этим занималась целая группа, которой руководили из-за рубежа. Злоумышленники использовали специальные бот-фермы из смартфонов, через которые удаленно рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине. В задачу Хиральдо Сарая входила закупка смартфонов, их настройка и поддержание в рабочем состоянии. Вся работа через телефоны велась из-за границы."По сути, я толком не знал, для чего был необходим этот конспиративный канал, мне давали указания мои иностранные друзья, и я их исполнял. Все действия с телефонами совершались удаленно из Америки. Мне нужны были деньги", — рассказал обвиняемый.По его словам, в это его втянул знакомый из Испании, который в чатах организаторов получил ник Мадрид. Еще один куратор представлялся как Билл Брайс.Следователи также выяснили, что эта же группа применяла такую схему, чтобы имитировать российское вмешательство в выборы президента США в 2020 году.Федеральная служба безопасности, со своей стороны, объявила колумбийцу официальное предупреждение о недопустимости действий, подпадающих под статью Уголовного кодекса о шпионаже.
https://ria.ru/20221113/grazhdanstvo-1831124979.html
https://ria.ru/20221124/feyki-1834005690.html
колумбия
россия
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_b151a578746e4cfdc1faa22519b96664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
колумбия, происшествия, россия, америка, следственный комитет россии (ск рф)
Колумбия, Происшествия, Россия, Америка, Следственный комитет России (СК РФ)
16:19 05.12.2022 (обновлено: 17:07 05.12.2022)
 
Колумбиец признался в рассылке фейков о российской армии и сдал сообщников

Колумбиец, обвиняемый в рассылке фейков о российской армии, дал признательные показания

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Гражданин Колумбии Альберто Энрике Хиральдо Сарай, арестованный по делу о рассылке фейков о российской армии, сознался в преступлении и назвал сообщников за рубежом, следует из материалов дела.
Хиральдо Сарая арестовали в апреле, он стал первым иностранцем — фигурантом подобного дела. Сегодня стало известно, что СК завершил расследование.
Паспорт гражданина Российской Федерации и конституция России - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 06:34
Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии
Колумбийца обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России при проведении специальной военной операции. По данным следствия, этим занималась целая группа, которой руководили из-за рубежа. Злоумышленники использовали специальные бот-фермы из смартфонов, через которые удаленно рассылали абонентам российских операторов фейки о действиях российских военных на Украине. В задачу Хиральдо Сарая входила закупка смартфонов, их настройка и поддержание в рабочем состоянии. Вся работа через телефоны велась из-за границы.
"По сути, я толком не знал, для чего был необходим этот конспиративный канал, мне давали указания мои иностранные друзья, и я их исполнял. Все действия с телефонами совершались удаленно из Америки. Мне нужны были деньги", — рассказал обвиняемый.
По его словам, в это его втянул знакомый из Испании, который в чатах организаторов получил ник Мадрид. Еще один куратор представлялся как Билл Брайс.
Следователи также выяснили, что эта же группа применяла такую схему, чтобы имитировать российское вмешательство в выборы президента США в 2020 году.
Федеральная служба безопасности, со своей стороны, объявила колумбийцу официальное предупреждение о недопустимости действий, подпадающих под статью Уголовного кодекса о шпионаже.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 16:45Специальная военная операция на Украине
РКН удалил 20 тысяч фейков о спецоперации за третий квартал 2022 года
 
КолумбияПроисшествияРоссияАмерикаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала