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Свет Москвы. Как развивалось столичное освещение
Свет Москвы. Как развивалось столичное освещение - РИА Новости, 05.12.2022
Свет Москвы. Как развивалось столичное освещение
Городское освещение в Москве имеет многовековую историю. Оно прошло длинный путь: от свечей и масляных фонарей до автоматизированной системы, управляющей сотнями тысяч светодиодов. Как появился свет в столице и как это устроено сейчас – узнайте в ролике.
2022-12-05T15:54
2022-12-05T15:54
2022-12-05T15:54
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Свет Москвы. Как развивалось столичное освещение
Городское освещение в Москве имеет многовековую историю. Оно прошло длинный путь: от свечей и масляных фонарей до автоматизированной системы, управляющей сотнями тысяч светодиодов. Как появился свет в столице и как это устроено сейчас – узнайте в ролике.
2022-12-05T15:54
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PT6M10S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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видео, москва, освещение, городское хозяйство москвы, моссвет
Видео, Москва, Освещение, Городское хозяйство Москвы, Моссвет
Свет Москвы. Как развивалось столичное освещение
Городское освещение в Москве имеет многовековую историю. Оно прошло длинный путь: от свечей и масляных фонарей до автоматизированной системы, управляющей сотнями тысяч светодиодов. Как появился свет в столице и как это устроено сейчас – узнайте в ролике.
2022-12-05T15:54
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PT6M10S
Свет Москвы. Как развивалось столичное освещение
Городское освещение в Москве имеет многовековую историю. Оно прошло длинный путь: от свечей и масляных фонарей до автоматизированной системы, управляющей сотнями тысяч светодиодов. Как появился свет в столице и как это устроено сейчас – узнайте в ролике.