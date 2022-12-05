Свет Москвы. Как развивалось столичное освещение

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Городское освещение в Москве имеет многовековую историю. Оно прошло длинный путь: от свечей и масляных фонарей до автоматизированной системы, управляющей сотнями тысяч светодиодов. Как появился свет в столице и как это устроено сейчас – узнайте в ролике.