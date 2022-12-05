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Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
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Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью
Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью - РИА Новости, 05.12.2022
Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью
Свыше пяти миллионов путешественников посетили Подмосковье за прошедшую осень, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:21
2022-12-05T13:21
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
коломна
клин
патриот
сергиев посад
туризм
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Свыше пяти миллионов путешественников посетили Подмосковье за прошедшую осень, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона."Это более чем на миллион человек больше, чем в прошлом году", — отметили в пресс-службе.Самыми популярными местами стали Коломна, Сергиево-Посадский городской округ, Клин и парк "Патриот" в Кубинке. Чаще всего в Подмосковье приезжали жители Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей и Санкт-Петербурга."Всего с января область посетили 18,9 миллионов человек. Турпоток увеличился почти в 1,5 раза, если сравнивать с 2020 и 2021 годами", — уточнили в министерстве.
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новости - туризм, московская область (подмосковье), коломна, клин, патриот, сергиев посад, туризм, туристы, турпоток
Туризм, Новости - Туризм, Московская область (Подмосковье), Коломна, Клин, Патриот, Сергиев Посад, Туризм, туристы, турпоток
13:21 05.12.2022
 
Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью

Свыше пяти миллионов туристов посетили Подмосковье за прошедшую осень

© РИА Новости / Светлана БаеваВид на Кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне
Вид на Кремль и Коломенскую (Маринкину) башню в Коломне - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Свыше пяти миллионов путешественников посетили Подмосковье за прошедшую осень, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
"Это более чем на миллион человек больше, чем в прошлом году", — отметили в пресс-службе.
Самыми популярными местами стали Коломна, Сергиево-Посадский городской округ, Клин и парк "Патриот" в Кубинке. Чаще всего в Подмосковье приезжали жители Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей и Санкт-Петербурга.
"Всего с января область посетили 18,9 миллионов человек. Турпоток увеличился почти в 1,5 раза, если сравнивать с 2020 и 2021 годами", — уточнили в министерстве.
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