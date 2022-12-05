https://ria.ru/20221205/podmoskove-1836379574.html

Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью

Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью - РИА Новости, 05.12.2022

Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью

Свыше пяти миллионов путешественников посетили Подмосковье за прошедшую осень, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:21

2022-12-05T13:21

2022-12-05T13:21

туризм

новости - туризм

московская область (подмосковье)

коломна

клин

патриот

сергиев посад

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732302708_0:256:2730:1793_1920x0_80_0_0_ef0ecf71abfb07e0572f49e72e923978.jpg

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Свыше пяти миллионов путешественников посетили Подмосковье за прошедшую осень, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона."Это более чем на миллион человек больше, чем в прошлом году", — отметили в пресс-службе.Самыми популярными местами стали Коломна, Сергиево-Посадский городской округ, Клин и парк "Патриот" в Кубинке. Чаще всего в Подмосковье приезжали жители Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей и Санкт-Петербурга."Всего с января область посетили 18,9 миллионов человек. Турпоток увеличился почти в 1,5 раза, если сравнивать с 2020 и 2021 годами", — уточнили в министерстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20221129/spb-1835051815.html

московская область (подмосковье)

коломна

клин

сергиев посад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, московская область (подмосковье), коломна, клин, патриот, сергиев посад, туризм, туристы, турпоток