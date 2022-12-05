https://ria.ru/20221205/podmoskove-1836379574.html
Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью
Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью - РИА Новости, 05.12.2022
Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью
Свыше пяти миллионов путешественников посетили Подмосковье за прошедшую осень, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:21
2022-12-05T13:21
2022-12-05T13:21
туризм
новости - туризм
московская область (подмосковье)
коломна
клин
патриот
сергиев посад
туризм
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Свыше пяти миллионов путешественников посетили Подмосковье за прошедшую осень, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона."Это более чем на миллион человек больше, чем в прошлом году", — отметили в пресс-службе.Самыми популярными местами стали Коломна, Сергиево-Посадский городской округ, Клин и парк "Патриот" в Кубинке. Чаще всего в Подмосковье приезжали жители Тульской, Владимирской, Калужской, Тверской областей и Санкт-Петербурга."Всего с января область посетили 18,9 миллионов человек. Турпоток увеличился почти в 1,5 раза, если сравнивать с 2020 и 2021 годами", — уточнили в министерстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20221129/spb-1835051815.html
московская область (подмосковье)
коломна
клин
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, московская область (подмосковье), коломна, клин, патриот, сергиев посад, туризм, туристы, турпоток
Туризм, Новости - Туризм, Московская область (Подмосковье), Коломна, Клин, Патриот, Сергиев Посад, Туризм, туристы, турпоток
Власти назвали число туристов, посетивших Подмосковье этой осенью
Свыше пяти миллионов туристов посетили Подмосковье за прошедшую осень