Власти Рязанской области окажут поддержку семьям погибших на аэродроме
Глава Рязанской области Малков: семьям погибших и раненым на аэродроме окажут поддержку
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям погибших и пострадавшим при попытке атаки со стороны Украины на аэродром "Дягилево" окажут поддержку, при этом гражданское население не пострадало.
Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы обязательно окажем всю возможную поддержку. Вопрос держу на личном контроле", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что гражданское население и объекты городской инфраструктуры не пострадали.
По данным Минобороны, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар. Согласно информации российских военных, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, все назначенные 17 объектов поражены, массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.