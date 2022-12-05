Рейтинг@Mail.ru
Власти Рязанской области окажут поддержку семьям погибших на аэродроме - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/podderzhka-1836532863.html
Власти Рязанской области окажут поддержку семьям погибших на аэродроме
Власти Рязанской области окажут поддержку семьям погибших на аэродроме - РИА Новости, 05.12.2022
Власти Рязанской области окажут поддержку семьям погибших на аэродроме
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям погибших и пострадавшим при попытке атаки со стороны Украины на аэродром "Дягилево" окажут... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T22:11
2022-12-05T22:11
специальная военная операция на украине
павел малков
рязанская область
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147783/99/1477839928_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_dd4b83bd491aef46bbe9c48f444cb69e.jpg
РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям погибших и пострадавшим при попытке атаки со стороны Украины на аэродром "Дягилево" окажут поддержку, при этом гражданское население не пострадало.Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.Он уточнил, что гражданское население и объекты городской инфраструктуры не пострадали.По данным Минобороны, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар. Согласно информации российских военных, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, все назначенные 17 объектов поражены, массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рязанская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147783/99/1477839928_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_0fa1c73efb0d7b574480e2536f25a5b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел малков, рязанская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Павел Малков, Рязанская область, Украина, Россия
22:11 05.12.2022
 
Власти Рязанской области окажут поддержку семьям погибших на аэродроме

Глава Рязанской области Малков: семьям погибших и раненым на аэродроме окажут поддержку

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что семьям погибших и пострадавшим при попытке атаки со стороны Украины на аэродром "Дягилево" окажут поддержку, при этом гражданское население не пострадало.
Как информировало ранее Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.
"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. Выражаю глубокие соболезнования их семьям, мы обязательно окажем всю возможную поддержку. Вопрос держу на личном контроле", - написал Малков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что гражданское население и объекты городской инфраструктуры не пострадали.
По данным Минобороны, около 15.00 понедельника по объектам на Украине был нанесен массированный удар. Согласно информации российских военных, несмотря на попытки киевского режима сорвать боевую работу российской дальней авиации, все назначенные 17 объектов поражены, массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования нарушил переброску железнодорожным транспортом украинских войск и иностранного вооружения в районы боевых действий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеПавел МалковРязанская областьУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала