https://ria.ru/20221205/pochta-1836297992.html
Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО
Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО - РИА Новости, 05.12.2022
Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО
Минобороны России организовало доставку почты российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T01:39
2022-12-05T01:39
2022-12-05T01:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
почта россии
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минобороны России организовало доставку почты российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства."В целях обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации (ФПС)", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, родственники военнослужащих могут направлять письма и посылки через ближайшие отделения "Почты России" по адресу: "103400, город Москва-400, номер воинской части". Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие также имеют возможность отправить письма домой - для этого каждый будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.
https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html
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безопасность, россия, почта россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Почта России
Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО
Минобороны России организовало доставку почты военнослужащим в зоне спецоперации
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минобороны России организовало доставку почты российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства.
"В целях обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации (ФПС)", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, родственники военнослужащих могут направлять письма и посылки через ближайшие отделения "Почты России
" по адресу: "103400, город Москва-400, номер воинской части". Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.
В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие также имеют возможность отправить письма домой - для этого каждый будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.