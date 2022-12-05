https://ria.ru/20221205/pochta-1836297992.html

Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО

Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО - РИА Новости, 05.12.2022

Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО

Минобороны России организовало доставку почты российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T01:39

2022-12-05T01:39

2022-12-05T01:39

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

почта россии

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минобороны России организовало доставку почты российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства."В целях обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации (ФПС)", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, родственники военнослужащих могут направлять письма и посылки через ближайшие отделения "Почты России" по адресу: "103400, город Москва-400, номер воинской части". Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие также имеют возможность отправить письма домой - для этого каждый будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html

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безопасность, россия, почта россии