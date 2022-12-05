Рейтинг@Mail.ru
Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/pochta-1836297992.html
Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО
Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО - РИА Новости, 05.12.2022
Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО
Минобороны России организовало доставку почты российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T01:39
2022-12-05T01:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
почта россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834410162_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_780448798844806b172e308a9eaab93e.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минобороны России организовало доставку почты российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства."В целях обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации (ФПС)", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, родственники военнослужащих могут направлять письма и посылки через ближайшие отделения "Почты России" по адресу: "103400, город Москва-400, номер воинской части". Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие также имеют возможность отправить письма домой - для этого каждый будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.
https://ria.ru/20221202/pomosch-1835923118.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1a/1834410162_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_648672c999b2bf44a428598f562826cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, почта россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Почта России
01:39 05.12.2022
 
Минобороны организовало доставку почты российским военнослужащим в зоне СВО

Минобороны России организовало доставку почты военнослужащим в зоне спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие читают письма от детей на боевых позициях
Военнослужащие читают письма от детей на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие читают письма от детей на боевых позициях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минобороны России организовало доставку почты российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства.
"В целях обеспечения доставки почтовых отправлений военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации (ФПС)", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, родственники военнослужащих могут направлять письма и посылки через ближайшие отделения "Почты России" по адресу: "103400, город Москва-400, номер воинской части". Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.
В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие также имеют возможность отправить письма домой - для этого каждый будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.
Совет Федерации - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 16:11
В СФ разработали проект о бесплатной юридической помощи мобилизованным
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияПочта России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала