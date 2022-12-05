https://ria.ru/20221205/pisma-1836314946.html

В Москве пройдет акция "Письма для наших героев"

В Москве пройдет акция "Письма для наших героев" - РИА Новости, 05.12.2022

В Москве пройдет акция "Письма для наших героев"

Москвичи смогут отправить открытки и письма участникам специальной военной операции в рамках акции "Письма для наших героев" в центрах "Мои документы",... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:19

2022-12-05T08:19

2022-12-05T08:19

специальная военная операция на украине

москва

общество

главархив

сергей собянин

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москвичи смогут отправить открытки и письма участникам специальной военной операции в рамках акции "Письма для наших героев" в центрах "Мои документы", сообщается на сайте мэра столицы."Будет возможность в преддверии Нового года отправить поздравительные открытки со словами поддержки участникам специальной военной операции (СВО) в рамках акции "Письма для наших героев". В центрах госуслуг установлены ящики для открыток, которые в Новый год отправят адресатам. Боксы расположены в зоне выставки "Москва - с заботой об истории". Заявители смогут подписать исторические открытки, иллюстрации к которым передал Главархив", - говорится в сообщении.Отмечается, что выставка "Мечты москвичей в Новый год. 1941 год" работает в центрах госуслуг "Мои документы". Это совместный проект с Главным архивным управлением Москвы. С экспозицией можно познакомиться в 29 центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.Как уточняется, районные и флагманские офисы "Мои документы" работают по удобному графику. Районные центры госуслуг принимают посетителей с 8.00 до 20.00, флагманы - с 10.00 до 22.00.

https://ria.ru/20221120/voennye-1832843377.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, главархив, сергей собянин