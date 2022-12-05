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В Москве пройдет акция "Письма для наших героев" - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/pisma-1836314946.html
В Москве пройдет акция "Письма для наших героев"
В Москве пройдет акция "Письма для наших героев" - РИА Новости, 05.12.2022
В Москве пройдет акция "Письма для наших героев"
Москвичи смогут отправить открытки и письма участникам специальной военной операции в рамках акции "Письма для наших героев" в центрах "Мои документы",... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:19
2022-12-05T08:19
специальная военная операция на украине
москва
общество
главархив
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москвичи смогут отправить открытки и письма участникам специальной военной операции в рамках акции "Письма для наших героев" в центрах "Мои документы", сообщается на сайте мэра столицы."Будет возможность в преддверии Нового года отправить поздравительные открытки со словами поддержки участникам специальной военной операции (СВО) в рамках акции "Письма для наших героев". В центрах госуслуг установлены ящики для открыток, которые в Новый год отправят адресатам. Боксы расположены в зоне выставки "Москва - с заботой об истории". Заявители смогут подписать исторические открытки, иллюстрации к которым передал Главархив", - говорится в сообщении.Отмечается, что выставка "Мечты москвичей в Новый год. 1941 год" работает в центрах госуслуг "Мои документы". Это совместный проект с Главным архивным управлением Москвы. С экспозицией можно познакомиться в 29 центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.Как уточняется, районные и флагманские офисы "Мои документы" работают по удобному графику. Районные центры госуслуг принимают посетителей с 8.00 до 20.00, флагманы - с 10.00 до 22.00.
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москва, общество, главархив, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Москва, Общество, Главархив, Сергей Собянин
08:19 05.12.2022
 
В Москве пройдет акция "Письма для наших героев"

Москвичи отправят письма участникам спецоперации в рамках акции "Письма для наших героев"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВручение бойцам Росгвардии рисунков и писем школьников
Вручение бойцам Росгвардии рисунков и писем школьников - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Вручение бойцам Росгвардии рисунков и писем школьников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москвичи смогут отправить открытки и письма участникам специальной военной операции в рамках акции "Письма для наших героев" в центрах "Мои документы", сообщается на сайте мэра столицы.
"Будет возможность в преддверии Нового года отправить поздравительные открытки со словами поддержки участникам специальной военной операции (СВО) в рамках акции "Письма для наших героев". В центрах госуслуг установлены ящики для открыток, которые в Новый год отправят адресатам. Боксы расположены в зоне выставки "Москва - с заботой об истории". Заявители смогут подписать исторические открытки, иллюстрации к которым передал Главархив", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка "Мечты москвичей в Новый год. 1941 год" работает в центрах госуслуг "Мои документы". Это совместный проект с Главным архивным управлением Москвы. С экспозицией можно познакомиться в 29 центрах госуслуг и онлайн на сайте Главархива.
Как уточняется, районные и флагманские офисы "Мои документы" работают по удобному графику. Районные центры госуслуг принимают посетителей с 8.00 до 20.00, флагманы - с 10.00 до 22.00.
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