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В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика - РИА Новости, 05.12.2022
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В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика
В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика - РИА Новости, 05.12.2022
В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика
Полиция в Петербурге проводит проверку после того, как девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика на станции метро, повздорив с пассажиром, сообщила... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:20
2022-12-05T11:20
россия
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Полиция в Петербурге проводит проверку после того, как девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика на станции метро, повздорив с пассажиром, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.Как информирует ведомство, накануне около 17.20 мск сотрудник метрополитена уведомил полицию о том, что платформе станции "Пушкинская" между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого распылили газ. Как установили правоохранители, прибывшие на место инцидента, около 17.00 "в ходе словесного конфликта" 15-летний девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика "в сторону вышедшего из… вагона 19-летнего гражданина"."Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали законным представителям. По факту конфликта сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего", - заключают в ГУМВД.
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россия, происшествия, санкт-петербург
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург
11:20 05.12.2022
 
В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика

В Петербурге девятиклассник распылил перцовый газ на станции метро "Пушкинская"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Полиция в Петербурге проводит проверку после того, как девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика на станции метро, повздорив с пассажиром, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около 17.20 мск сотрудник метрополитена уведомил полицию о том, что платформе станции "Пушкинская" между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого распылили газ. Как установили правоохранители, прибывшие на место инцидента, около 17.00 "в ходе словесного конфликта" 15-летний девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика "в сторону вышедшего из… вагона 19-летнего гражданина".
"Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали законным представителям. По факту конфликта сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего", - заключают в ГУМВД.
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