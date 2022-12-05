https://ria.ru/20221205/peterburg-1836350435.html

В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика

В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика - РИА Новости, 05.12.2022

В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика

Полиция в Петербурге проводит проверку после того, как девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика на станции метро, повздорив с пассажиром, сообщила... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:20

2022-12-05T11:20

2022-12-05T11:20

россия

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Полиция в Петербурге проводит проверку после того, как девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика на станции метро, повздорив с пассажиром, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.Как информирует ведомство, накануне около 17.20 мск сотрудник метрополитена уведомил полицию о том, что платформе станции "Пушкинская" между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого распылили газ. Как установили правоохранители, прибывшие на место инцидента, около 17.00 "в ходе словесного конфликта" 15-летний девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика "в сторону вышедшего из… вагона 19-летнего гражданина"."Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали законным представителям. По факту конфликта сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего", - заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20221202/shkolnik-1836028650.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, санкт-петербург