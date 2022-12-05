https://ria.ru/20221205/peterburg-1836350435.html
В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика
В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика - РИА Новости, 05.12.2022
В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика
Полиция в Петербурге проводит проверку после того, как девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика на станции метро, повздорив с пассажиром, сообщила... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:20
2022-12-05T11:20
2022-12-05T11:20
россия
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Полиция в Петербурге проводит проверку после того, как девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика на станции метро, повздорив с пассажиром, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.Как информирует ведомство, накануне около 17.20 мск сотрудник метрополитена уведомил полицию о том, что платформе станции "Пушкинская" между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого распылили газ. Как установили правоохранители, прибывшие на место инцидента, около 17.00 "в ходе словесного конфликта" 15-летний девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика "в сторону вышедшего из… вагона 19-летнего гражданина"."Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали законным представителям. По факту конфликта сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего", - заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20221202/shkolnik-1836028650.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, санкт-петербург
Россия, Происшествия, Санкт-Петербург
В петербургском метро школьник распылил газ из баллончика
В Петербурге девятиклассник распылил перцовый газ на станции метро "Пушкинская"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Полиция в Петербурге проводит проверку после того, как девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика на станции метро, повздорив с пассажиром, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне около 17.20 мск сотрудник метрополитена уведомил полицию о том, что платформе станции "Пушкинская" между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого распылили газ. Как установили правоохранители, прибывшие на место инцидента, около 17.00 "в ходе словесного конфликта" 15-летний девятиклассник распылил перцовый газ из баллончика "в сторону вышедшего из… вагона 19-летнего гражданина".
"Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали законным представителям. По факту конфликта сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего", - заключают в ГУМВД.