https://ria.ru/20221205/perevozki-1836424884.html

Россия и КНР наращивают грузоперевозки по трансграничному мосту через Амур

Россия и КНР наращивают грузоперевозки по трансграничному мосту через Амур - РИА Новости, 05.12.2022

Россия и КНР наращивают грузоперевозки по трансграничному мосту через Амур

Железнодорожные компании из России и Китая успешно налаживают регулярное движение, наращивают объем перевозок через железнодорожный пункт пропуска... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T14:56

2022-12-05T14:56

2022-12-05T14:56

россия

китай

амур (река)

владимир ощепков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833609201_0:107:2401:1457_1920x0_80_0_0_f2e55cf44219b9f20fcac9296595e32a.jpg

ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Железнодорожные компании из России и Китая успешно налаживают регулярное движение, наращивают объем перевозок через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, заявил РИА Новости генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.Почти три недели прошло с момента открытия грузового сообщения по новому железнодорожному мосту через Амур на российско-китайской границе, отметил генконсул. "К настоящему времени уже можно сказать, что железнодорожные компании двух стран успешно налаживают по нему регулярное движение, постепенно наращивая объем перевозок", - сказал Ощепков.По его словам, в настоящее время основной объем грузов составляют уголь и железная руда. "Ожидаем, что со временем номенклатура российского экспорта будет расширятся, для этого имеются технические условия на китайской станции", - добавил он.Ранее в дипмиссии сообщили, что 15 ноября российский локомотив совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. В генконсульстве отметили, что общая протяженность трансграничного железнодорожного мостового соединения через реку Амур составляет более двух километров. Его проектная пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн грузов в год.

https://ria.ru/20221205/sotrudnichestvo-1836417339.html

россия

китай

амур (река)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, амур (река), владимир ощепков, экономика