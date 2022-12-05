https://ria.ru/20221205/perevozki-1836424884.html
Россия и КНР наращивают грузоперевозки по трансграничному мосту через Амур
Россия и КНР наращивают грузоперевозки по трансграничному мосту через Амур - РИА Новости, 05.12.2022
Россия и КНР наращивают грузоперевозки по трансграничному мосту через Амур
Железнодорожные компании из России и Китая успешно налаживают регулярное движение, наращивают объем перевозок через железнодорожный пункт пропуска... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:56
2022-12-05T14:56
2022-12-05T14:56
россия
китай
амур (река)
владимир ощепков
экономика
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ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Железнодорожные компании из России и Китая успешно налаживают регулярное движение, наращивают объем перевозок через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, заявил РИА Новости генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.Почти три недели прошло с момента открытия грузового сообщения по новому железнодорожному мосту через Амур на российско-китайской границе, отметил генконсул. "К настоящему времени уже можно сказать, что железнодорожные компании двух стран успешно налаживают по нему регулярное движение, постепенно наращивая объем перевозок", - сказал Ощепков.По его словам, в настоящее время основной объем грузов составляют уголь и железная руда. "Ожидаем, что со временем номенклатура российского экспорта будет расширятся, для этого имеются технические условия на китайской станции", - добавил он.Ранее в дипмиссии сообщили, что 15 ноября российский локомотив совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. В генконсульстве отметили, что общая протяженность трансграничного железнодорожного мостового соединения через реку Амур составляет более двух километров. Его проектная пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн грузов в год.
https://ria.ru/20221205/sotrudnichestvo-1836417339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, амур (река), владимир ощепков, экономика
Россия, Китай, Амур (река), Владимир Ощепков, Экономика
Россия и КНР наращивают грузоперевозки по трансграничному мосту через Амур
Россия и Китай наращивают грузоперевозки через пункт пропуска Нижнеленинское — Тунцзян
ПЕКИН, 5 дек - РИА Новости. Железнодорожные компании из России и Китая успешно налаживают регулярное движение, наращивают объем перевозок через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян, заявил РИА Новости генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков.
Почти три недели прошло с момента открытия грузового сообщения по новому железнодорожному мосту через Амур
на российско-китайской границе, отметил генконсул. "К настоящему времени уже можно сказать, что железнодорожные компании двух стран успешно налаживают по нему регулярное движение, постепенно наращивая объем перевозок", - сказал Ощепков.
По его словам, в настоящее время основной объем грузов составляют уголь и железная руда. "Ожидаем, что со временем номенклатура российского экспорта будет расширятся, для этого имеются технические условия на китайской станции", - добавил он.
Ранее в дипмиссии сообщили, что 15 ноября российский локомотив совершил тестовый прогон в Китай через железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. В генконсульстве отметили, что общая протяженность трансграничного железнодорожного мостового соединения через реку Амур составляет более двух километров. Его проектная пропускная способность рассчитана на 21 миллион тонн грузов в год.