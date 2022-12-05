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Керченская переправа может запуститься во вторник, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 05.12.2022
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Керченская переправа может запуститься во вторник, заявили в Минтрансе
Керченская переправа может запуститься во вторник, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 05.12.2022
Керченская переправа может запуститься во вторник, заявили в Минтрансе
Керченская переправа простаивает из-за сильного ветра, улучшение погоды и запуск паромного сообщения ожидается во вторник, заявил врио министра транспорта Крыма РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:25
2022-12-05T11:25
николай лукашенко
керчь
керченский пролив
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Керченская переправа простаивает из-за сильного ветра, улучшение погоды и запуск паромного сообщения ожидается во вторник, заявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко."С субботы у нас по Керченскому проливу штормовое предупреждение. Паромная переправа уже несколько дней у нас стоит. Со вторника есть вероятность уменьшения ветра и возобновления работы паромной переправы", - сказал Лукашенко в эфире "Россия 24".Грузовики, проезд которых по Крымскому мосту после теракта пока невозможен, могут использовать альтернативный сухопутный маршрут - через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР, напомнил он.Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу в воскресенье выросло до 370, сообщили ранее в оперативном штабе Краснодарского края.
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николай лукашенко, керчь, керченский пролив, запорожская область
Николай Лукашенко, Керчь, Керченский пролив, Запорожская область
11:25 05.12.2022
 
Керченская переправа может запуститься во вторник, заявили в Минтрансе

Врио главы Минтранса Крыма Лукашенко: переправа в Керчи может запуститься во вторник

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Керченская переправа простаивает из-за сильного ветра, улучшение погоды и запуск паромного сообщения ожидается во вторник, заявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"С субботы у нас по Керченскому проливу штормовое предупреждение. Паромная переправа уже несколько дней у нас стоит. Со вторника есть вероятность уменьшения ветра и возобновления работы паромной переправы", - сказал Лукашенко в эфире "Россия 24".
Грузовики, проезд которых по Крымскому мосту после теракта пока невозможен, могут использовать альтернативный сухопутный маршрут - через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР, напомнил он.
Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу в воскресенье выросло до 370, сообщили ранее в оперативном штабе Краснодарского края.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Николай ЛукашенкоКерчьКерченский проливЗапорожская область
 
 
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