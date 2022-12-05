https://ria.ru/20221205/pereprava-1836351396.html

Керченская переправа может запуститься во вторник, заявили в Минтрансе

Керченская переправа может запуститься во вторник, заявили в Минтрансе - РИА Новости, 05.12.2022

Керченская переправа может запуститься во вторник, заявили в Минтрансе

Керченская переправа простаивает из-за сильного ветра, улучшение погоды и запуск паромного сообщения ожидается во вторник, заявил врио министра транспорта Крыма РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:25

2022-12-05T11:25

2022-12-05T11:25

николай лукашенко

керчь

керченский пролив

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Керченская переправа простаивает из-за сильного ветра, улучшение погоды и запуск паромного сообщения ожидается во вторник, заявил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко."С субботы у нас по Керченскому проливу штормовое предупреждение. Паромная переправа уже несколько дней у нас стоит. Со вторника есть вероятность уменьшения ветра и возобновления работы паромной переправы", - сказал Лукашенко в эфире "Россия 24".Грузовики, проезд которых по Крымскому мосту после теракта пока невозможен, могут использовать альтернативный сухопутный маршрут - через Херсонскую и Запорожскую области и ДНР, напомнил он.Количество машин в очереди на Керченскую паромную переправу в воскресенье выросло до 370, сообщили ранее в оперативном штабе Краснодарского края.

https://ria.ru/20221205/dtp-1836310535.html

керчь

керченский пролив

запорожская область

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николай лукашенко, керчь, керченский пролив, запорожская область