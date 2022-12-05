https://ria.ru/20221205/oshibka-1836294002.html

Экономист раскрыл три роковые ошибки владельцев банковских карт

Экономист раскрыл три роковые ошибки владельцев банковских карт - РИА Новости, 05.12.2022

Экономист раскрыл три роковые ошибки владельцев банковских карт

Мошенники все чаще применяют новые способы для атаки на владельцев банковских карт. Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев рассказал в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T01:15

2022-12-05T01:15

2022-12-05T07:56

общество

россия

алексей гусев

рудн

банковские карты

wi-fi

мошенничество

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Мошенники все чаще применяют новые способы для атаки на владельцев банковских карт. Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексей Гусев рассказал в интервью агентству "Прайм", как не стать жертвой злоумышленников.Прежде всего, отметил эксперт, нельзя передавать пин-коды и другие данные с "пластика".Во-вторых, не следует совершать покупки на непроверенных сайтах. Собеседник агентства посоветовал тщательно проверять порталы, несмотря на обещания больших скидок, и не оплачивать заказы при подключении к общественной сети Wi-Fi.Наконец, категорически запрещается передавать карту для оплаты через pos-терминал. Злоумышленники могут сфотографировать "пластик" и использовать его для покупок в онлайн-магазинах, добавил эксперт.

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общество, россия, алексей гусев, рудн, банковские карты, wi-fi, мошенничество