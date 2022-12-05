https://ria.ru/20221205/orosnik-1836509722.html

Оформляющим визу в Литву россиянам придется заполнить опросник по Украине

Оформляющим визу в Литву россиянам придется заполнить опросник по Украине - РИА Новости, 05.12.2022

Оформляющим визу в Литву россиянам придется заполнить опросник по Украине

Департамент миграции при МВД Литвы подготовил специальный опросник для россиян и граждан Белоруссии, желающих получить литовскую визу или вид на жительство, в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:35

2022-12-05T19:35

2022-12-05T19:35

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Департамент миграции при МВД Литвы подготовил специальный опросник для россиян и граждан Белоруссии, желающих получить литовскую визу или вид на жительство, в нем надо высказать свое отношение к событиям на Украине, сообщили в ведомстве."Гражданам России и Белоруссии, желающим получить вид на жительство в Литве или национальные визы, обязательно заполнить специальный опросник, а представленная в нем информация будет иметь решающее значение при принятии решений о пребывании таких лиц в стране", - говорится в сообщении на сайте департамента.Отмечается, что анкеты должны заполнять все граждане России и Белоруссии старше 18 лет, а если они откажутся или заполнят не полностью, то заявление на визу или ВНЖ не примут. "Они должны будут дополнительно ответить на вопросы и представить информацию о своем образовании, предыдущем месте работы, службе в вооруженных силах, деловых связях, контактах с государственными институтами стран, не принадлежащих Евросоюзу и НАТО, а также изложить свой взгляд на... (спецоперацию) России в Украине", - говорится в сообщении.Миграционный департамент оставляет за собой право дать заполнить подобные анкеты и гражданам других стран. "Иностранец, желающий приехать в Литву и находиться здесь, заполняя анкету, должен быть чистосердечен и откровенен. Такое лицо обязано показать, что готово сотрудничать с государством, которое его принимает и позволяет ему оставаться на своей территории", - приводятся в сообщении слова директора департамента Эвелины Гудзинскайте.По ее словам, подобная анкета будет дополнительным "фильтром безопасности", позволяющим оперативнее установить иностранцев, которые "из-за своей деятельности в прошлом или связями с недемократическими режимами могут создавать угрозу национальной безопасности Литвы". "Если выяснится, что предоставленные иностранцем данные ложны или иная важная информация была утаена, это станет основанием немедленно аннулировать ранее выданный такому лицу документ", - подчеркнули в департаменте.Ведомство приводит статистику, в соответствии с которой за 11 месяцев 2022 года гражданам России было выдано 3415 разрешений на пребывание, 1250 - продлено. В прошлом году показатели составили, соответственно, 2061 и 1572 разрешения. Гражданам Белоруссии было выдано 22890 разрешений и продлено 5127 в 2022 году, в 2021 - 15318 и 5232. Национальных виз россиянам Литва выдала 2769 в 2022 году, 2858 - в 2021 году. Гражданам Белоруссии в 2022 году было выдано 19641 национальная виза, в 2021 году - 21360.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделало их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов. Ранее глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предлагал впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, "не соответствует интересам национальной безопасности Литвы".

https://ria.ru/20220919/diskriminatsiya-1817926857.html

https://ria.ru/20220824/anketa-1811887191.html

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в мире, россия, литва, белоруссия, евросоюз, нато, туризм, новости - туризм