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В Ржеве Тверской области начал работу центр амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 05.12.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221205/onkopomosch-1836484859.html
В Ржеве Тверской области начал работу центр амбулаторной онкопомощи
В Ржеве Тверской области начал работу центр амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 05.12.2022
В Ржеве Тверской области начал работу центр амбулаторной онкопомощи
В Ржеве Тверской области в понедельник начал работу центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:45
2022-12-05T18:04
тверская область
игорь руденя
тверская область
здоровье - общество
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ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. В Ржеве Тверской области в понедельник начал работу центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба регионального правительства.Центр открыт в отремонтированных помещениях Ржевской ЦРБ по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".По мнению губернатора региона Игоря Рудени, важно обеспечить в больницах и поликлиниках региона качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал.Для ржевского центра приобретен цифровой рентген аппарат на три рабочих места. Планируется закупка аппарата УЗИ экспертного класса, оборудования для проведения гистологических исследований и маммографа.Как отметила главный врач Тверского областного клинического онкологического диспансера Оксана Комарова, открытие ЦАОПа в Ржеве позволит организовать лечение и диспансерное наблюдение пациентов не только Ржева, но и прикрепленных пациентов из соседних муниципалитетов Тверской области.Одна из главных задач ЦАОП – диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях. Ключевую роль в этом играет современное оборудование, благодаря которому увеличивается количество проводимых исследований и общий поток пациентов. Ржевский ЦАОП стал вторым в регионе - первый ЦАОП был открыт в Твери на базе центра специализированных видов медицинской помощи в августе 2021 года, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220926/rudenya-1819478171.html
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игорь руденя, тверская область, здоровье - общество
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Здоровье - Общество
17:45 05.12.2022 (обновлено: 18:04 05.12.2022)
 

В Ржеве Тверской области начал работу центр амбулаторной онкопомощи

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЦентр амбулаторной онкологической помощи в Ржеве Тверской области
Центр амбулаторной онкологической помощи в Ржеве Тверской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Центр амбулаторной онкологической помощи в Ржеве Тверской области
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ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. В Ржеве Тверской области в понедельник начал работу центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Центр открыт в отремонтированных помещениях Ржевской ЦРБ по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".
По мнению губернатора региона Игоря Рудени, важно обеспечить в больницах и поликлиниках региона качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал.
Для ржевского центра приобретен цифровой рентген аппарат на три рабочих места. Планируется закупка аппарата УЗИ экспертного класса, оборудования для проведения гистологических исследований и маммографа.
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Как отметила главный врач Тверского областного клинического онкологического диспансера Оксана Комарова, открытие ЦАОПа в Ржеве позволит организовать лечение и диспансерное наблюдение пациентов не только Ржева, но и прикрепленных пациентов из соседних муниципалитетов Тверской области.
"Особенность ЦАОПа – наличие дневного стационара, где, в том числе предусмотрено проведение курсов химиотерапии, которая назначается решением консилиума онкологического диспансера. Сейчас такие курсы проводятся на площадке диспансера или ЦАОПа в Твери", – сказала Комарова.
Одна из главных задач ЦАОП – диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях. Ключевую роль в этом играет современное оборудование, благодаря которому увеличивается количество проводимых исследований и общий поток пациентов. Ржевский ЦАОП стал вторым в регионе - первый ЦАОП был открыт в Твери на базе центра специализированных видов медицинской помощи в августе 2021 года, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЗдоровье - Общество
 
 
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