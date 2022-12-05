https://ria.ru/20221205/onkopomosch-1836484859.html

В Ржеве Тверской области начал работу центр амбулаторной онкопомощи

В Ржеве Тверской области начал работу центр амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 05.12.2022

В Ржеве Тверской области начал работу центр амбулаторной онкопомощи

В Ржеве Тверской области в понедельник начал работу центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:45

2022-12-05T17:45

2022-12-05T18:04

тверская область

игорь руденя

тверская область

здоровье - общество

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ТВЕРЬ, 5 дек - РИА Новости. В Ржеве Тверской области в понедельник начал работу центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба регионального правительства.Центр открыт в отремонтированных помещениях Ржевской ЦРБ по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение".По мнению губернатора региона Игоря Рудени, важно обеспечить в больницах и поликлиниках региона качественное медицинское обслуживание, а это возможно лишь тогда, когда есть современные учреждения, оборудование и грамотный персонал.Для ржевского центра приобретен цифровой рентген аппарат на три рабочих места. Планируется закупка аппарата УЗИ экспертного класса, оборудования для проведения гистологических исследований и маммографа.Как отметила главный врач Тверского областного клинического онкологического диспансера Оксана Комарова, открытие ЦАОПа в Ржеве позволит организовать лечение и диспансерное наблюдение пациентов не только Ржева, но и прикрепленных пациентов из соседних муниципалитетов Тверской области.Одна из главных задач ЦАОП – диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях. Ключевую роль в этом играет современное оборудование, благодаря которому увеличивается количество проводимых исследований и общий поток пациентов. Ржевский ЦАОП стал вторым в регионе - первый ЦАОП был открыт в Твери на базе центра специализированных видов медицинской помощи в августе 2021 года, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220926/rudenya-1819478171.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, здоровье - общество