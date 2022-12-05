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Власти Одессы сообщили об остановке работы котельных в городе - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/odessa-1836540111.html
Власти Одессы сообщили об остановке работы котельных в городе
Власти Одессы сообщили об остановке работы котельных в городе - РИА Новости, 05.12.2022
Власти Одессы сообщили об остановке работы котельных в городе
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе не ходит электротранспорт, отсутствует тепло и вода, воду во все районы города будут подвозить на... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T23:38
2022-12-05T23:38
специальная военная операция на украине
в мире
геннадий труханов
алексей данилов
денис шмыгаль
одесса
украина
одесская область
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе не ходит электротранспорт, отсутствует тепло и вода, воду во все районы города будут подвозить на спецмашинах.Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. Позже стало известно, что во всех регионах страны ввели аварийные отключения света, заявили в энергокомпании "Укрэнерго".Он отметил, что ситуация - сложная, однако контролируемая.Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что "небольшие проблемы" с восстановлением энергосистемы будут только в Одесской области, об этом писало украинское издание "Страна.ua". По словам Данилова, в других регионах службы восстановят без проблем.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, геннадий труханов, алексей данилов, денис шмыгаль, одесса, украина, одесская область, укрэнерго, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Геннадий Труханов, Алексей Данилов, Денис Шмыгаль, Одесса, Украина, Одесская область, Укрэнерго, Совет национальной безопасности и обороны Украины
23:38 05.12.2022
 
Власти Одессы сообщили об остановке работы котельных в городе

Мэр Одессы Труханов: из-за отсутствия электроэнергии в городе остановлена работа котельных

© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома на Украине
Многоквартирные дома на Украине - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе не ходит электротранспорт, отсутствует тепло и вода, воду во все районы города будут подвозить на спецмашинах.
Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. Позже стало известно, что во всех регионах страны ввели аварийные отключения света, заявили в энергокомпании "Укрэнерго".
"Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе остановлена работа котельных КП "Теплоснабжение города Одесса". Работа электротранспорта остановлена. В городе также отсутствует вода. Если ситуация не улучшится, подвоз воды во все районы города будет производиться специализированными машинами", - сказал Труханов в видеосообщении, которое опубликовано в Telegram-канале.
Он отметил, что ситуация - сложная, однако контролируемая.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что "небольшие проблемы" с восстановлением энергосистемы будут только в Одесской области, об этом писало украинское издание "Страна.ua". По словам Данилова, в других регионах службы восстановят без проблем.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГеннадий ТрухановАлексей ДаниловДенис ШмыгальОдессаУкраинаОдесская областьУкрэнергоСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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