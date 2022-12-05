https://ria.ru/20221205/odessa-1836540111.html

Власти Одессы сообщили об остановке работы котельных в городе

Власти Одессы сообщили об остановке работы котельных в городе - РИА Новости, 05.12.2022

Власти Одессы сообщили об остановке работы котельных в городе

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе не ходит электротранспорт, отсутствует тепло и вода, воду во все районы города будут подвозить на... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T23:38

2022-12-05T23:38

2022-12-05T23:38

специальная военная операция на украине

в мире

геннадий труханов

алексей данилов

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украина

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе не ходит электротранспорт, отсутствует тепло и вода, воду во все районы города будут подвозить на спецмашинах.Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. Позже стало известно, что во всех регионах страны ввели аварийные отключения света, заявили в энергокомпании "Укрэнерго".Он отметил, что ситуация - сложная, однако контролируемая.Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что "небольшие проблемы" с восстановлением энергосистемы будут только в Одесской области, об этом писало украинское издание "Страна.ua". По словам Данилова, в других регионах службы восстановят без проблем.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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