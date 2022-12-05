Власти Одессы сообщили об остановке работы котельных в городе
Мэр Одессы Труханов: из-за отсутствия электроэнергии в городе остановлена работа котельных
© AP Photo / Andrew KravchenkoМногоквартирные дома на Украине
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Многоквартирные дома на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе не ходит электротранспорт, отсутствует тепло и вода, воду во все районы города будут подвозить на спецмашинах.
Ранее в понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов. Позже стало известно, что во всех регионах страны ввели аварийные отключения света, заявили в энергокомпании "Укрэнерго".
"Из-за отсутствия электроэнергии в Одессе остановлена работа котельных КП "Теплоснабжение города Одесса". Работа электротранспорта остановлена. В городе также отсутствует вода. Если ситуация не улучшится, подвоз воды во все районы города будет производиться специализированными машинами", - сказал Труханов в видеосообщении, которое опубликовано в Telegram-канале.
Он отметил, что ситуация - сложная, однако контролируемая.
Ранее секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что "небольшие проблемы" с восстановлением энергосистемы будут только в Одесской области, об этом писало украинское издание "Страна.ua". По словам Данилова, в других регионах службы восстановят без проблем.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.