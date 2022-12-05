https://ria.ru/20221205/odessa-1836434802.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 05.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Одесской области Украины. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:25

2022-12-05T15:25

2022-12-05T16:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Одесской области Украины."В Одессе и области прозвучали взрывы, сообщают корреспонденты", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Суспильне" (Общественное). "Снова взрыв в Одессе", - пишет местное издание "Думская" в Telegram-канале. Как передает украинское агентство УНИАН, в Одессе начался сильный пожар.Ранее украинское издание "Страна" сообщало о том, что взрывы слышны в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одесса, в мире, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр