15:25 05.12.2022 (обновлено: 16:08 05.12.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
"Суспильне", "Думская" и УНИАН сообщили о взрывах в Одессе и Одесской области
© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе и Одесской области Украины.
"В Одессе и области прозвучали взрывы, сообщают корреспонденты", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания "Суспильне" (Общественное). "Снова взрыв в Одессе", - пишет местное издание "Думская" в Telegram-канале. Как передает украинское агентство УНИАН, в Одессе начался сильный пожар.
Ранее украинское издание "Страна" сообщало о том, что взрывы слышны в Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже почти половина энергетической системы страны выведена из строя.
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