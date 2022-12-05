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Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 05.12.2022
Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками возросло до четырех, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T21:02
2022-12-05T21:02
2022-12-05T21:02
специальная военная операция на украине
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донецк
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками возросло до четырех, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о гибели четырех мирных жителей и ранении трех человек в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник зафиксировало два обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, в общей сложности по центру города было выпущено 14 ракет из РСЗО "Град".
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до четырех
Штаб ДНР: число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до четырех