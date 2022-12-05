https://ria.ru/20221205/obstrel-1836524762.html

Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до четырех

Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до четырех - РИА Новости, 05.12.2022

Число пострадавших при обстреле центра Донецка возросло до четырех

Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками возросло до четырех, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T21:02

2022-12-05T21:02

2022-12-05T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834694714_0:210:3098:1953_1920x0_80_0_0_88b5a28e73c5c8029db5ca6df7970368.jpg

ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками возросло до четырех, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в понедельник сообщал о гибели четырех мирных жителей и ранении трех человек в результате обстрела центра Донецка украинскими войсками.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник зафиксировало два обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, в общей сложности по центру города было выпущено 14 ракет из РСЗО "Град".

донецк

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк