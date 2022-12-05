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ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 05.12.2022
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https://ria.ru/20221205/obstrel-1836501037.html
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 05.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:52
2022-12-05T18:52
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221205/gruziya-1836484233.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины
18:52 05.12.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS
Осколок снаряда РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник Киевский район Донецка снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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