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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/obstrel-1836495605.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 05.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска в 18.14 снова выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:27
2022-12-05T19:44
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
вооруженные силы украины
рсзо 9к51 "град"
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска в 18.14 снова выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.14 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град", в общей сложности по Донецку в этот день выпустили 34 ракеты.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221205/raketa-1836475364.html
донецк
донецкая народная республика
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Последствия обстрела Донецка из РСЗО "Град"
Украинские войска в 18.14 снова выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины, рсзо 9к51 "град"
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины, РСЗО 9К51 "Град"
18:27 05.12.2022 (обновлено: 19:44 05.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска снова выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО "Град"

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска в 18.14 снова выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.14 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град", в общей сложности по Донецку в этот день выпустили 34 ракеты.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККРоссияВооруженные силы УкраиныРСЗО 9К51 "Град"
 
 
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