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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 05.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска в 18.14 снова выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:27

2022-12-05T18:27

2022-12-05T19:44

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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сцкк

россия

вооруженные силы украины

рсзо 9к51 "град"

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска в 18.14 снова выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.14 – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град", в общей сложности по Донецку в этот день выпустили 34 ракеты.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221205/raketa-1836475364.html

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Последствия обстрела Донецка из РСЗО "Град" Украинские войска в 18.14 снова выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по Донецку, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). 2022-12-05T18:27 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, вооруженные силы украины, рсзо 9к51 "град"