https://ria.ru/20221205/obstrel-1836480682.html

При обстреле Донецка ВСУ один человек умер и еще один пострадал

При обстреле Донецка ВСУ один человек умер и еще один пострадал - РИА Новости, 05.12.2022

При обстреле Донецка ВСУ один человек умер и еще один пострадал

Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками прифронтового Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:34

2022-12-05T17:34

2022-12-05T17:39

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

артем

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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками прифронтового Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрелов Киевского района на пересечении улицы Артема и Таманского проспекта погиб один мирный житель, один человек получил ранения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Он добавил, что в Киевском районе в одном из жилых домов по улице Университетской в результате попадания снаряда рухнул балкон.Ранее Кулемзин сообщал, что украинские войска обстреляли центр Донецка, был нанесен урон районам политехнического университета и бизнес-центра "Столичный".

https://ria.ru/20221205/donetsk-1836406279.html

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в мире, алексей кулемзин (донецк), артем, донецк