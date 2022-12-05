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При обстреле Донецка ВСУ один человек умер и еще один пострадал
При обстреле Донецка ВСУ один человек умер и еще один пострадал - РИА Новости, 05.12.2022
При обстреле Донецка ВСУ один человек умер и еще один пострадал
Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками прифронтового Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:34
2022-12-05T17:34
2022-12-05T17:39
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
артем
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ДОНЕЦК, 5 дек – РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения при обстреле украинскими войсками прифронтового Киевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрелов Киевского района на пересечении улицы Артема и Таманского проспекта погиб один мирный житель, один человек получил ранения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Он добавил, что в Киевском районе в одном из жилых домов по улице Университетской в результате попадания снаряда рухнул балкон.Ранее Кулемзин сообщал, что украинские войска обстреляли центр Донецка, был нанесен урон районам политехнического университета и бизнес-центра "Столичный".
https://ria.ru/20221205/donetsk-1836406279.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), артем, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Артем, Донецк
17:34 05.12.2022 (обновлено: 17:39 05.12.2022)
При обстреле Донецка ВСУ один человек умер и еще один пострадал
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка ВСУ один человек умер и еще один получил ранения