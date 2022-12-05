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ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ДНР - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/obstrel-1836371604.html
ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ДНР
ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ДНР - РИА Новости, 05.12.2022
ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ДНР
Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:24
2022-12-05T12:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
зайцево
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что в в 8.40 мск украинские войска выпустили по Зайцево четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.50 мск по Пантелеймоновке - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.35 мск и 11.05 мск по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.50 мск и 11.20 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.15 мск по Никитовскому району Горловки - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.40 мск по Зайцево - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Также представительство сообщило, что в 11.20 мск украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка, выпустив 14 мин калибром 120 миллиметров и произведя 10 выстрелов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221205/sklad-1836370233.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, зайцево, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Зайцево, Украина, СЦКК, НАТО
12:24 05.12.2022 (обновлено: 12:55 05.12.2022)
 
ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ДНР

Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку, Ясиноватую, Горловку и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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В представительстве добавили, что в в 8.40 мск украинские войска выпустили по Зайцево четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.50 мск по Пантелеймоновке - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.35 мск и 11.05 мск по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.50 мск и 11.20 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.15 мск по Никитовскому району Горловки - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.40 мск по Зайцево - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Также представительство сообщило, что в 11.20 мск украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка, выпустив 14 мин калибром 120 миллиметров и произведя 10 выстрелов из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоУкраинаСЦККНАТО
 
 
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