https://ria.ru/20221205/obstrel-1836371604.html

ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ДНР

ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ДНР - РИА Новости, 05.12.2022

ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ДНР

Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:24

2022-12-05T12:24

2022-12-05T12:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

зайцево

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В представительстве добавили, что в в 8.40 мск украинские войска выпустили по Зайцево четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.50 мск по Пантелеймоновке - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.35 мск и 11.05 мск по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 10.50 мск и 11.20 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.15 мск по Никитовскому району Горловки - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.40 мск по Зайцево - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Также представительство сообщило, что в 11.20 мск украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка, выпустив 14 мин калибром 120 миллиметров и произведя 10 выстрелов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221205/sklad-1836370233.html

донецкая народная республика

зайцево

украина

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донецкая народная республика, зайцево, украина, сцкк, нато