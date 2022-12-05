12:24 05.12.2022 (обновлено: 12:55 05.12.2022)
ВСУ обстреляли из артиллерии территорию ДНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии Макеевку, Ясиноватую, Горловку и Зайцево
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в понедельник из артиллерии территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В представительстве добавили, что в в 8.40 мск украинские войска выпустили по Зайцево четыре снаряда калибром 122 миллиметра, в 9.50 мск по Пантелеймоновке - четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.35 мск и 11.05 мск по Червоногвардейскому району Макеевки шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
Кроме того, в 10.50 мск и 11.20 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.15 мск по Никитовскому району Горловки - шесть снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.40 мск по Зайцево - шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Также представительство сообщило, что в 11.20 мск украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка, выпустив 14 мин калибром 120 миллиметров и произведя 10 выстрелов из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.